7 крутих фільмів про незламність українського народу

З початком масштабного вторгнення ми довели всьому світові, що будемо боронити свою державу незважаючи ні на що.

До списку увійшли як художні сучасні стрічки, так і документальне кіно, яке описує події з моменту повномасштабного вторгнення країни-агресора.

До Дня захисника та захисниці України Styler спільно із MEGOGO підготували добірку фільмів, які показують, що українці цінують свободу понад усе.

Воєнна драма, заснована на реальних подіях 2014-го року на Донбасі.

Вчитель Микола Вороненко разом із дружиною - пацифісти з Горлівки, які вирішили провести цікавий експеримент. Вони зробили власне "поселення", де намагалися прожити без всіх благ цивілізації, в єднанні з природою.

Але в Україну прийшла війна, яка викреслила мир з їхнього життя. Тепер Микола має єдину мету - обороняти свою країну та протистояти ворогу, тому йде добровольцем, аби стати снайпером в ЗСУ.

Документальний фільм розповідає глядачам про життєвий шлях президента України Володимира Зеленського. У стрічці зібрані моменти його студентства на юридичному факультеті, становлення кар’єри актора та коміка, а також його діяльність безпосередньо як очільника держави. Зокрема зосереджується увага на його діях після повномасштабного вторгнення російських військ.

Ще одна картина, сюжет якої ґрунтується на реальних подіях 2014-го року. Над сценарієм драми працював журналіст і письменник Михайло Бриних, який понад два роки створював його на основі численних матеріалів в пресі та реальних історій ветеранів-добровольців, що брали участь в операції зі звільнення Іловайська.

Головний герой історії – командир штурмовиків із позивним Бішут, який отримав поранення в бою за Іловайськ. Проте йому все ж таки вдалося вижити, і тепер його розшукує російський офіцер Рунков, який прагне помсти.

Один з перших документальних фільмів, який розповідає про лютневе вторгнення росії в Україну. А саме про Маріуполь – місто, яке одне з перших потрапило під окупацію ворога.

Історія ґрунтується на свідченнях звичайних людей, які перебували у місті перший місяць війни, а також ілюструє записи журналістки Надії Сухорукової, яка вела свій щоденник в цей час.

Історична стрічка, що показує події сторічної давності, але є актуальною й сьогодні. Саме під час бою під Крутами українські курсанти давали відпір червоній армії, борючись за Незалежність нашої держави.

Події фільму розгортаються взимку 1918 року, коли більшовики захопили Харківську, Полтавську та Катеринославську (Дніпровщина) губернії та намагалися захопити столицю. На противагу ним виступили 400 військових курсантів УНР, де вони зустрілися в бою під залізничною станцією Крути.

Драма від режисера Нарімана Алієва, яка отримала численні відзнаки на фестивалях. Зокрема серед них головні призи Одеського міжнародного кінофестивалю (OIFF), Міжнародного кінофестивалю у Бухаресті (BIFF) та Національної премії кінокритиків Кіноколо.

Події стрічки відбуваються в сучасній Україні. У кримського татарина Мустафи помирає син. Він приїздить до столиці, щоб забрати тіло Назіма та поховати його в Криму за мусульманськими традиціями.

Документальний фільм від польського журналіста Міхала Пшеладського, лауреата журналістської премії Grand Press.

У фільмі зібрані документальні свідчення російської окупації Ірпеня. Зокрема того, як мешканці міста намагалися врятуватися від загарбників і як українські військові тримали оборону міста.