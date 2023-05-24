7 кращих українських тенісисток прямо зараз: яскраві фото Калініної, Костюк та інших

Хто ж сьогодні з українських тенісисток подає найбільші надії? Хто з наших дівчат може в найближчому майбутньому потенційно тріумфувати на Вімблдоні, Australian Open чи Roland Garros?

Днями тенісистка Ангеліна Калініна повернула собі статус першої ракетки України та дебютувала у топ-25 рейтингу WTA. Інші наші спортсменки також впевнено нарощують свої позиції, перемагаючи своїх суперниць на світових кортах.

Styler ділиться з вами іменами і яскравими фото 7 найкращих спортсменок, яких ви точно повинні знати!

Ангеліна Калініна

Ангеліна уже була фіналісткою Вімблдонського турніру. Щоправда, серед юніорів і у парному розряді. Однак сьогодні 26-річна тенісистка з Нової Каховки має всі шанси очолити світовий рейтинг кращих з кращих!

Ангеліна Калініна (фото: instagram.com/angie_kalinina)

Марта Костюк

20-річна тенісистка є переможницею Відкритого чемпіонату Австралії 2017 року в одиночному розряді серед юніорок, а також Відкритого чемпіонату США 2017 року в парному розряді серед юніорок. Марта народилася у Києві у родині тенісистів і з дитинства займається цим видом спорту.

Кілька років тому спортсменка відмовилась від участі у змаганнях в Росії, бо заявила, що це недоречно, поки в Україні триває війна.

Марта Костюк (фото: instagram.com/martakostyuk)

Леся Цуренко

Спортсменка у професіональному тенісі з 2007 року. Леся - володарка чотирьох титулів ITF в одиночному розряді. 2017 рік закінчила 42-ю в світовому одиночному рейтингу WTA. Найбільшим успіхом Цуренко на турнірах Великого шолома став вихід у чвертьфінал Відкритого чемпіонату США 2018.

Представляючи Україну в Кубку Федерації, Цуренко здобула 14 перемог при 14 поразках.

Леся Цуренко (фото: instagram.com/lesiatsurenko)

Катерина Байндль

Байндль (до грудня 2021 року Козлова) вперше пробилася до основної сітки турніру Великого шолому - Відкритого чемпіонату США у 2015 році. А через два роки вона виграла свій перший матч в основній сітці цього чемпіонату.

На Відкритому чемпіонаті Франції 2018 року Катерина в першому турі перемогла минулорічну чемпіонку Єлєну Остапенко, і це був її перший виграш у тенісистки з десятки світового рейтингу.

Катерина Байндль (фото: instagram.com/kateryna_baindl)

Даяна Ястремська

На юніорському рівні досягала шостої сходинки світового рейтингу, була фіналісткою Вімблдонського турніру 2016 року серед дівчат в одиночному розряді, та фіналісткою Відкритого чемпіонату Австралії 2016 року в парному розряді.

На дорослому рівні дебют Даяни в турнірах WTA відбувся 2016 року на Istanbul Cup. Наступного року на цьому ж турнірі вона здобула свою першу перемогу.

У липні 2018 року Ястремська піднялася в першу сотню рейтингу тенісисток. Цього ж року вона здобула свій перший титул в WTA турі, вигравши Відкритий чемпіонат Гонконгу з тенісу.

Даяна Ястремська (фото: instagram.com/dayana_yastremskay)

Дарія Снігур

Дарія - чемпіонка Вімблдону серед дівчат 2019 року. На днях 21-річна тенісистка завершила виступ у кваліфікації Ролан Гаррос, програвши супротивниці із Ліхтенштейну Катінці фон Дайхманн. Але попри це Дарія залишається одніє із найперспективніших молодих спортсменок.

Дарія Снігур (фото: instagram.com/snigur_27)

Катаріна Завацька

Завацька - шестиразова переможниця турнірів Міжнародної федерації тенісу, перемога в ITF W100 у Франції 2019 року. Тенісом почала займатися з 5,5 років у Рівному. Також 6 років тренувалася у тенісному центрі в Каннах (Франція). Катаріна вважається однією із найперспективніших молодих тенісисток України.

Катаріна Завацька (фото: instagram.com/katya_zavatska_)