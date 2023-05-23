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"Ролан Гаррос-2023": українець Крутих подолав перший раунд кваліфікації

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Париж, Вівторок 23 травня 2023 16:22
"Ролан Гаррос-2023": українець Крутих подолав перший раунд кваліфікації Фото: Олексій Крутих – єдиний представник України в чоловічих змаганнях (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Перемогою найсильнішого українського тенісиста Олексія Крутих завершився матч першого раунду кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції проти Алекса Болта з Австралії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Roland Garros, кваліфікація, 1-й раунд, чоловіки

Болт – Крутих – 1:2 (3:6, 7:6, 4:6)

Розпочали суперники на рівних. До середини сету вони повністю були зосередженими на власних подачах. Порушником спокою став українець. Крутих після затяжного розіграшу оформив брейк у п'ятому геймі.

Далі більше. 23-річний киянин не знизив до себе вимоги на власних подачах, а в найвідповідальніший момент знову вирвав пункт на подачі Болта. Як наслідок, перший сет українець завершив за 43 хвилини.

Конкурентнішою боротьба стала в другій партії. Опоненти знову віддали перевагу уважній грі на власних подачах і лише в середині сету обмінялися брейками. Далі ж не зрадили собі – стабільно набирали "свої" очки та довели справу до тай-брейку.

А там консервативність Болта кудись зникла. Австралієць швидко захопив ініціативу та з чотирма набраними на подачі Крутих пунктами перевів матч у третій сет. А там українець із суперником повернулися до "заводських налаштувань", сфокусувавшись на власних подачах.

У звичній манері тенісисти відіграли до дев'ятого гейму. Там Крутих із третьої спроби зміг оформити брейк. А далі холоднокровно скористався нагодою закрити поєдинок на власній подачі (6:4).

До слова, раніше українка Снігур зачохлила ракетку в кваліфікації French Open.

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