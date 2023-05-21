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Калініна через травму не дограла фінал Italian Open-2023

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Неділя 21 травня 2023 03:03
Калініна через травму не дограла фінал Italian Open-2023 Фото: українська тенісистка Ангеліна Калініна (Getty Images)
Автор: Максим Шушко

Українська тенісистка Ангеліна Калініна через травму не змогла дограти фінальний матч з Єлєною Рибакіною у Римі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Internazionali BNL d'Italia, Фінал

Рибакіна – Калініна – 2:0 (6:4, 1:0)

Спортсменка з України доволі впевнено розпочала фінальну гру, адже повела в рахунку 2:0. Однак поступово її опонентка із Казахстану Єлєна Рибакіна зуміла зрівнятися. Наприкінці першого сету, в десятому геймі у Калініної почались проблеми з подачею. В результаті у першому сеті із загальним рахунком 6:4 перемогу здобула Рибакіна.

У другому сеті спортсменки розіграли лише один гейм. Українка взяла медичний тайм-аут, викликала на тенісний корт фізіотерапевта та повідомила про сильний біль у лівій нозі. Після чого знялась із матчу.

Internazionali BNL d'Italia – турнір у престижній категорії WTA 1000. Проводиться у Римі. Призовий фонд перевищує 3,5 млн. євро. Цей матч став першим фіналом на турнірах подібного масштабу для Ангеліни Калініної.

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