Калініна через травму не дограла фінал Italian Open-2023
Українська тенісистка Ангеліна Калініна через травму не змогла дограти фінальний матч з Єлєною Рибакіною у Римі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Internazionali BNL d'Italia, Фінал
Рибакіна – Калініна – 2:0 (6:4, 1:0)
Спортсменка з України доволі впевнено розпочала фінальну гру, адже повела в рахунку 2:0. Однак поступово її опонентка із Казахстану Єлєна Рибакіна зуміла зрівнятися. Наприкінці першого сету, в десятому геймі у Калініної почались проблеми з подачею. В результаті у першому сеті із загальним рахунком 6:4 перемогу здобула Рибакіна.
У другому сеті спортсменки розіграли лише один гейм. Українка взяла медичний тайм-аут, викликала на тенісний корт фізіотерапевта та повідомила про сильний біль у лівій нозі. Після чого знялась із матчу.
Internazionali BNL d'Italia – турнір у престижній категорії WTA 1000. Проводиться у Римі. Призовий фонд перевищує 3,5 млн. євро. Цей матч став першим фіналом на турнірах подібного масштабу для Ангеліни Калініної.
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