7 напоїв, які покращують настрій та насичують організм вітамінами

Зелений чай

Дієтолог Керолайн Сьюзі розповіла, що зелений чай є суперпродуктом і рекомендований для лікування будь-яких хвороб, від покращення імунної відповіді до допомоги в розслабленні.

Зелений чай містить L-теанін, амінокислоту, яка сприяє розслабленню та зменшує стрес, посилюючи активність альфа-хвиль мозку. Також містить помірну кількість кофеїну, який може покращити пильність і настрій.

Чай з куркумою

Куркума стала улюбленим оздоровчим інгредієнтом, яка корисна для здоров’я. Вона містить куркумін - сполуку з протизапальними та антиоксидантними властивостями, яка може допомогти регулювати рівні серотоніну та дофаміну, потенційно зменшуючи симптоми депресії.

Кефір

Цей ферментований йогуртовий напій може стати ідеальним маленьким "підйомом настрою".

Багаті пробіотиками напої, такі як кефір, можуть покращити різноманітність кишкової мікробіоти, що пов’язано з покращенням психічного здоров’я.

Чайний гриб

Подібно до кефіру, чайний гриб також є ферментованим напоєм, який може покращити здоров’я вашого кишечника , що також може покращити психічне здоров’я.

Гаряче какао

Какао містить флавоноїди, які покращують приплив крові до мозку та когнітивні функції. Це також підвищує рівень серотоніну, сприяючи кращому настрою.

Трав'яні чаї

Якщо ви хочете випити гарячий напій без кофеїну, який покращить ваш настрій, подумайте про вибір ромашкового, лавандового або м’ятного чаю.

Трав’яні чаї містять біологічно активні сполуки, які сприяють розслабленню та зменшують стрес.

Кава

Кофеїн, який міститься в каві, діє як стимулятор центральної нервової системи, підвищуючи рівень дофаміну та серотоніну, що пов’язано з покращенням настрою та розумової активності.

Дослідження показало, що помірне вживання кави може знизити ризик депресії.