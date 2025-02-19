7 напитков, которые улучшают настроение и насыщают организм витаминами

Некоторые напитки содержат определенные питательные вещества, которые могут повысить настроение и успокоить организм. К тому же они содержат много витаминов и минералов.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple.
Диетолог Кэролайн Сьюзи рассказала, что зеленый чай является суперпродуктом и рекомендован для лечения любых болезней, от улучшения иммунного ответа до помощи в расслаблении.
Зеленый чай содержит L-теанин, аминокислоту, которая способствует расслаблению и уменьшает стресс, усиливая активность альфа-волн мозга. Также содержит умеренное количество кофеина, который может улучшить бдительность и настроение.
Куркума стала любимым оздоровительным ингредиентом, который полезен для здоровья. Она содержит куркумин - соединение с противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которое может помочь регулировать уровни серотонина и дофамина, потенциально уменьшая симптомы депрессии.
Этот ферментированный йогуртовый напиток может стать идеальным маленьким "подъемом настроения".
Богатые пробиотиками напитки, такие как кефир, могут улучшить разнообразие кишечной микробиоты, что связано с улучшением психического здоровья.
Подобно кефиру, чайный гриб также является ферментированным напитком, который может улучшить здоровье вашего кишечника, что также может улучшить психическое здоровье.
Какао содержит флавоноиды, которые улучшают приток крови к мозгу и когнитивные функции. Это также повышает уровень серотонина, способствуя лучшему настроению.
Если вы хотите выпить горячий напиток без кофеина, который улучшит ваше настроение, подумайте о выборе ромашкового, лавандового или мятного чая.
Травяные чаи содержат биологически активные соединения, которые способствуют расслаблению и уменьшают стресс.
Кофеин, содержащийся в кофе, действует как стимулятор центральной нервной системы, повышая уровень дофамина и серотонина, что связано с улучшением настроения и умственной активности.
Исследование показало, что умеренное употребление кофе может снизить риск депрессии.
Ранее мы сообщали, что произойдет с телом, если ежедневно пить сладкую газировку.
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