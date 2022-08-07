7 июля: что нельзя делать в день Анны, главные приметы

7 августа православная церковь празднует Успение праведной Анны – матери Богородицы и бабушки Иисуса Христа.
Что можно и нельзя делать, традиции, приметы и кого поздравить с Днем ангела - читайте ниже в нашем материале Styler.
Анна была женой святого Иоакима, которому она родила дочь после долгих лет бездетного брака. Жили супруги в Назарете Галилейском.
В народе сложились поверье, что если на Анну утро холодное, то в скором времени наступит ненастная погода. С данного дня начинаются холода, лето идет к своему завершению. В народе ходит легенда, что 7 августа могут быть заморозки, которые организовывает злой дух Хвороста. Он может, входит во двор, и начинать морозить землю, а люди в возрасте начинают часто болеть.
Наши предки на Анну Летнюю ходили и собирали грибы, а так же выкапывали картофель. И именно из этих овощей готовили вкусный ужин.
В этот день запрещено ругаться, конфликтовать и жадничать.
Не выходите на улицу ночью, чтобы не стать жертвой нечисти.
Нельзя обижать, а тем более употреблять в пищу лошадей, иначе можно навлечь на себя серьезные неприятности.
Не меняйте в этот день постельное белье на чистое.
7 августа именинники: Александр, Анна, Ираида, Макар, Николай.
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