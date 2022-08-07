7 липня: що не можна робити в день Ганни, головні прикмети

Ганна була дружиною святого Іоакима, якому вона народила дочку після довгих років бездітного шлюбу. Жило подружжя в Назареті Галілейському.

У народі склалися повір'я, що якщо на Ганну ранок холодний, то незабаром настане погана погода. З даного дня починаються холоди, літо йде до свого завершення. У народі ходить легенда, що 7 серпня можуть бути заморозки, які організовує злий дух хмизу. Він може, входить у двір, і починати морозити землю, а люди у віці починають часто хворіти.

Наші предки на Ганну літню ходили і збирали гриби, а так само викопували картоплю. І саме з цих овочів готували смачну вечерю.

Головні прикмети цього дня

Лелеки в зграї збираються або мурахи збільшують мурашники – до ранньої й холодної зими.

Великий урожай жолудів-до теплої зими.

Черемха плодоносить - до ранньої осені.

Іній на вікнах – в жовтні заморозки почнуться.

Роса замерзла на лузі – зима буде дуже холодною.

Що не можна робити 7 серпня

У цей день заборонено лаятися, конфліктувати і скупитися.

Не виходьте на вулицю вночі, щоб не стати жертвою нечисті.

Не можна ображати, а тим більше вживати в їжу коней, інакше можна накликати на себе серйозні неприємності.

Не міняйте в цей день постільну білизну на чисте.

Хто святкує День ангела

7 серпня іменинники: Олександр, Анна, Іраїда, Макар, Микола.