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7 липня: що не можна робити в день Ганни, головні прикмети

Яке сьогодні свято (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

7 серпня православна церква святкує Успіння праведної Ганни-матері Богородиці та бабусі Ісуса Христа.

Що можна і не можна робити, традиції, прикмети і кого привітати з Днем ангела - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Ганна була дружиною святого Іоакима, якому вона народила дочку після довгих років бездітного шлюбу. Жило подружжя в Назареті Галілейському.

У народі склалися повір'я, що якщо на Ганну ранок холодний, то незабаром настане погана погода. З даного дня починаються холоди, літо йде до свого завершення. У народі ходить легенда, що 7 серпня можуть бути заморозки, які організовує злий дух хмизу. Він може, входить у двір, і починати морозити землю, а люди у віці починають часто хворіти.

Наші предки на Ганну літню ходили і збирали гриби, а так само викопували картоплю. І саме з цих овочів готували смачну вечерю.

Головні прикмети цього дня

  • Лелеки в зграї збираються або мурахи збільшують мурашники – до ранньої й холодної зими.
  • Великий урожай жолудів-до теплої зими.
  • Черемха плодоносить - до ранньої осені.
  • Іній на вікнах – в жовтні заморозки почнуться.
  • Роса замерзла на лузі – зима буде дуже холодною.

Що не можна робити 7 серпня

  • У цей день заборонено лаятися, конфліктувати і скупитися.

  • Не виходьте на вулицю вночі, щоб не стати жертвою нечисті.

  • Не можна ображати, а тим більше вживати в їжу коней, інакше можна накликати на себе серйозні неприємності.

  • Не міняйте в цей день постільну білизну на чисте.

Хто святкує День ангела

7 серпня іменинники: Олександр, Анна, Іраїда, Макар, Микола.

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