7 харчових "провокаторів" високого тиску: уникайте їх щодня!

Які продукти можуть підвищувати тиск

За словами експерта, гіпертонія "молодшає" і підвищений тиск діагностують вже не тільки у людей 50+, а й у тридцятирічних. Певну роль відіграють хронічний стрес, малорухливий спосіб життя та нестача сну.

Але не менш важливо - те, що людина їсть щодня. Деякі звичні непомітно, але систематично сприяють підвищенню артеріального тиску.

До них відноситься:

сіль (натрій) - головний ворог при гіпертонії

- головний ворог при гіпертонії копченості та ковбасні вироби - прихована сіль і консерванти

- прихована сіль і консерванти сири з високим вмістом солі - особливо твердий сир і бринза

- особливо твердий сир і бринза кофеїн - кава, енергетики, деякі види чаю

- кава, енергетики, деякі види чаю солодощі та випічка з трансжирами - не лише для фігури шкідливо

- не лише для фігури шкідливо мариновані продукти - огірки, капуста та інші "смаколики" з банки

- огірки, капуста та інші "смаколики" з банки газовані напої - з цукром або кофеїном, подвійний удар по судинах

Ознаки високого тиску

Ознаки (симптоми) високого артеріального тиску (гіпертонії) можуть бути як явними, так і непомітними. Часто гіпертонія протікає безсимптомно, тому її називають "тихим убивцею".

Проте, при підвищеному тиску можуть з’являтись такі симптоми:

головний біль - особливо в потиличній частині, посилюється вранці або після фізичних навантажень

запаморочення або відчуття нестійкості

пульсація в голові або шум у вухах

порушення зору - "мушки" перед очима, затуманення зору

нудота або навіть блювота - при дуже високому тиску

серцебиття, біль у грудях

задишка

почервоніння обличчя, пітливість

відчуття тривоги, дратівливість або втома

У критичних випадках можуть виникнути: