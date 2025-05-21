7 харчових "провокаторів" високого тиску: уникайте їх щодня!

Високий артеріальний тиск - одна з головних загроз сучасному здоров’ю, а найлютішими його "провокаторами" часто виявляються звичні продукти на столі. Варто знати, які харчові вподобання можуть тихо підвищувати тиск.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Ольги Безуглої.
За словами експерта, гіпертонія "молодшає" і підвищений тиск діагностують вже не тільки у людей 50+, а й у тридцятирічних. Певну роль відіграють хронічний стрес, малорухливий спосіб життя та нестача сну.
Але не менш важливо - те, що людина їсть щодня. Деякі звичні непомітно, але систематично сприяють підвищенню артеріального тиску.
До них відноситься:
Ознаки (симптоми) високого артеріального тиску (гіпертонії) можуть бути як явними, так і непомітними. Часто гіпертонія протікає безсимптомно, тому її називають "тихим убивцею".
Проте, при підвищеному тиску можуть з’являтись такі симптоми:
У критичних випадках можуть виникнути:
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