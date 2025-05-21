7 пищевых "провокаторов" высокого давления: избегайте их ежедневно!

Высокое артериальное давление - одна из главных угроз современному здоровью, а злейшими его "провокаторами" часто оказываются привычные продукты на столе. Стоит знать, какие пищевые предпочтения могут тихо повышать давление.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Ольги Безуглой.
По словам эксперта, гипертония "молодеет" и повышенное давление диагностируют уже не только у людей 50+, но и у тридцатилетних. Определенную роль играют хронический стресс, малоподвижный образ жизни и недостаток сна.
Но не менее важно - то, что человек ест ежедневно. Некоторые привычные незаметно, но систематически способствуют повышению артериального давления.
К ним относится:
Признаки (симптомы) высокого артериального давления (гипертонии) могут быть как явными, так и незаметными. Часто гипертония протекает бессимптомно, поэтому ее называют "тихим убийцей".
Однако, при повышенном давлении могут появляться следующие симптомы:
В критических случаях могут возникнуть:
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