7 пищевых "провокаторов" высокого давления: избегайте их ежедневно!

Какие продукты могут повышать давление

По словам эксперта, гипертония "молодеет" и повышенное давление диагностируют уже не только у людей 50+, но и у тридцатилетних. Определенную роль играют хронический стресс, малоподвижный образ жизни и недостаток сна.

Но не менее важно - то, что человек ест ежедневно. Некоторые привычные незаметно, но систематически способствуют повышению артериального давления.

К ним относится:

соль (натрий) - главный враг при гипертонии

- главный враг при гипертонии копчености и колбасные изделия - скрытая соль и консерванты

- скрытая соль и консерванты сыры с высоким содержанием соли - особенно твердый сыр и брынза

- особенно твердый сыр и брынза кофеин - кофе, энергетики, некоторые виды чая

- кофе, энергетики, некоторые виды чая сладости и выпечка с трансжирами - не только для фигуры вредно

- не только для фигуры вредно маринованные продукты - огурцы, капуста и другие "вкусности" из банки

- огурцы, капуста и другие "вкусности" из банки газированные напитки - с сахаром или кофеином, двойной удар по сосудам

Признаки высокого давления

Признаки (симптомы) высокого артериального давления (гипертонии) могут быть как явными, так и незаметными. Часто гипертония протекает бессимптомно, поэтому ее называют "тихим убийцей".

Однако, при повышенном давлении могут появляться следующие симптомы:

головная боль - особенно в затылочной части, усиливается по утрам или после физических нагрузок

головокружение или ощущение неустойчивости

пульсация в голове или шум в ушах

нарушение зрения - "мушки" перед глазами, затуманивание зрения

тошнота или даже рвота - при очень высоком давлении

сердцебиение, боль в груди

одышка

покраснение лица, потливость

чувство тревоги, раздражительность или усталость

В критических случаях могут возникнуть: