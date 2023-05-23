7 харчових добавок, які необхідно вживати жінкам після 50 років: корисний перелік

Магній

Магній є ключовим для багатьох функцій організму, таких як м'язова, робота нервової системи та запаси енергії. Крім того, достатній рівень магнію допомагає покращити сон.

Попри те, що магній міститься в таких звичайних продуктах, як насіння, зелені овочі, горіхи та насіння, більшість людей не отримують його достатньо, тому варто вживати харчові добавки.

Пробіотики

Стан кишківника має значний вплив на загальний стан здоров'я організму. До того ж дослідження показують, що мікробіом кишківника може бути ключовим показником здорового не передчасного старіння.

Вікові зміни жінок можуть негативно впливати на процеси травлення. Пробіотики допоможуть боротися з цими неприємностями, а також зменшувати вплив стресу, зміцнювати кістки та проводити детоксикацію організму.

Після настання менопаузи організм жінки потребує підтримки здоров'я (фото: Freepik)

Омега-3

Жирні кислоти покращують кровообіг і допомагають запобігти хворобам очей і мозку. Вживання Омега-3 може покращити пам'ять і когнітивні функції, які з віком погіршуються. Однак обов'язково проконсультуйтеся з лікарем перед початком прийому харчової добавки.

Кальцій

Після настання менопаузи кістки руйнуються набагато швидше, ніж будуються. Це може призвести до остеопорозу, тому необхідно дотримуватися рекомендованого добового споживання кальцію.

Для жінок старше 51 року рекомендоване споживання кальцію збільшується до 1200 мг/день. Разом із тим не забувайте про вживання молочних продуктів у своєму раціоні.

Вітамін D

Цей вітамін також "працює" на зміцнення кісток після 50 років і захищає від розвитку хронічних захворювань, таких як аутоімунні захворювання, хвороби серця та рак.

Рекомендоване щоденне споживання для жінок старше 50 років коливається від 600-800 МО. Важливо порадитися з лікарем і перевірити рівень вітаміну в крові перед початком вживання.

Дефіцит певних вітамінів призводить до ламкості кісток і підвищеної травматизації (фото: Freepik)

Колаген

Наступним у списку найкращих добавок для жінок старше 50 років є колаген. Він є обов'язковою частиною здоров'я ваших суглобів, кісток і шкіри. З віком вироблення колагену зменшується, особливо після закінчення менопаузи. Це може прискорити процес старіння, спричиняючи появу зморшок.

Протеїн

Дослідження показують, що жінка може втрачати від 3% до 8% м'язової маси кожних десять років після тридцятиліття. Це може спричинити зниження загальну слабкість і підвищену ймовірність травмування. Дотримання білкової дієти разом із регулярними силовими вправами є ефективним способом боротьби з природним зменшенням м'язової маси.