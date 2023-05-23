7 пищевых добавок, которые необходимо употреблять женщинам после 50 лет: полезный список

Магний

Магний является ключевым для многих функций организма, таких как мышечная, работа нервной системы и запасы энергии. Кроме того, достаточный уровень магния помогает улучшить сон.

Несмотря на то, что магний содержится в таких обычных продуктах, как семена, зеленые овощи, орехи и семена, большинство людей не получают их достаточно, поэтому следует употреблять пищевые добавки.

Пробиотики

Состояние кишечника оказывает значительное влияние на общее состояние здоровья организма. К тому же исследования показывают, что микробиом кишечника может являться ключевым показателем здорового не преждевременного старения.

Возрастные изменения женщины могут негативно влиять на процессы пищеварения. Пробиотики помогут бороться с этими неприятностями, уменьшать влияние стресса, укреплять кости и проводить детоксикацию организма.

После наступления менопаузы организм женщины нуждается в поддержке здоровья (фото: Freepik)

Омега-3

Жирные кислоты улучшают кровообращение и помогают предотвратить болезни глаз и мозга. Употребление Омега-3 может улучшить память и ухудшающиеся когнитивные функции. Однако обязательно проконсультируйтесь с врачом перед началом приема пищевой добавки.

Кальций

После наступления менопаузы кости разрушаются гораздо быстрее, чем строятся. Это может привести к остеопорозу, поэтому необходимо соблюдать рекомендуемое суточное потребление кальция.

Для женщин старше 51 года рекомендованное потребление кальция увеличивается до 1200 мг/день. Вместе с тем не забывайте об употреблении молочных продуктов в своем рационе.

Витамин D

Этот витамин также работает на укрепление костей после 50 лет и защищает от развития хронических заболеваний, таких как аутоиммунные заболевания, болезни сердца и рак.

Рекомендованное ежедневное потребление для женщин старше 50 лет колеблется от 600-800 МЕ. Важно посоветоваться с врачом и проверить уровень витамина в крови перед началом употребления.

Дефицит определенных витаминов приводит к ломкости костей и повышенной травматизации (фото: Freepik)

Коллаген

Следующим в списке лучших добавок для женщин старше 50 лет является коллаген. Он является обязательной частью здоровья ваших суставов, костей и кожи. С возрастом выработка коллагена уменьшается, особенно после окончания менопаузы. Это может ускорить процесс старения, что приводит к появлению морщин.

Протеин

Исследования показывают, что женщина может терять от 3 до 8% мышечной массы каждые десять лет после тридцатилетия. Это может привести к снижению общей слабости и повышенной вероятности травмирования. Соблюдение белковой диеты вместе с регулярными силовыми упражнениями является эффективным способом борьбы с естественным уменьшением мышечной массы.