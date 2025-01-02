7 головних трендів дизайну інтер’єру у 2025 році

Щороку інтер’єри зазнають змін, відображаючи наші цінності, технологічні новації та бажання створити комфортний простір для життя. На чому акцентують увагу у 2025 році ключові тренди?
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які стилістичні та функціональні рішення будуть актуальними в цьому році.
Популярність біофільного дизайну продовжує зростати. Природні матеріали, такі як дерево, камінь і лоза, створюють атмосферу гармонії та затишку.
Рослини, особливо горшкові та вертикальні сади, стають важливими елементами декору, покращуючи повітря в приміщенні і підвищуючи його естетичну цінність. Такі рішення дозволяють людям відчувати себе ближче до природи, навіть перебуваючи в місті.
Теплі нейтральні кольори, такі як пісочний, кремовий і теракотовий, є основними в палітрі 2025 року. Вони створюють спокійну та затишну атмосферу, що підходить для будь-якого простору. Однак дизайнери додають яскраві акценти, щоб пожвавити інтер’єр.
Насичені кольори, такі як зелений, кобальтовий синій або глибокий винний, надають особливого шарму та динамізму. Це дозволяє створювати стильні і сучасні інтер’єри, де кожен елемент поєднується в єдину гармонійну картину.
Гнучкість і функціональність меблів стали важливими аспектами в сучасних інтер’єрах. Модульні меблі, що дозволяє легко адаптувати простір під різні потреби, стає все більш популярною.
Такі меблі забезпечує комфорт, зручність і можливість швидко змінювати вигляд кімнати, не потребуючи великих витрат. Крім того, вона дозволяє створювати інтер’єри, які змінюються залежно від настрою чи сезонних вимог. Важливою є можливість адаптації меблів під розмір приміщення і функціональні потреби його мешканців.
Розумні технології продовжують входити в наше повсякденне життя. У 2025 році інтеграція таких систем у дизайн інтер’єру набирає популярності. Управління освітленням, температурою, мультимедійними системами за допомогою голосових команд чи додатків стало звичним явищем.
Мінімалістичні пристрої і сенсори органічно вписуються в інтер’єр, не порушуючи його естетики. Технології допомагають зробити простір більш комфортним і зручним для мешканців.
У 2025 році ми побачимо повернення до естетики 60-70-х років, що виражається в ретро-стилі меблів і декору. Вінтажні меблі, абстрактні узори, пастельні кольори знову стають актуальними в інтер’єрі. Такий стиль привносить у приміщення характер, створюючи атмосферу ностальгії та затишку.
Ключовими елементами стануть старовинні предмети та меблі, що підкреслюють індивідуальність простору. Водночас вінтаж у дизайні не втрачає своєї актуальності і продовжує розвиватися в нових формах.
Філософія "менше - означає більше" зберігає свою популярність, але з акцентом на комфорт. Простір наповнюється зручними меблями, м’якими текстурами і приємними на дотик матеріалами.
Мінімалістичні інтер’єри не означають відсутність тепла та затишку, а навпаки - підкреслюють важливість функціональності і простоти в поєднанні з комфортом.
Такий стиль дозволяє створити відкриті простори, які не перевантажені деталями. Основний акцент робиться на якості кожного елементу в інтер’єрі.
У 2025 році екологічний підхід до дизайну набуває ще більшого значення. Використання перероблених матеріалів, антикварних предметів, меблів з локального виробництва допомагає зберегти природні ресурси та зменшити вплив на довкілля.
Екологічний дизайн - це не тільки мода, а й відповідальність кожного за майбутнє планети. Такі рішення в дизайні дозволяють зберегти унікальність інтер’єрів і при цьому зробити їх більш стійкими та екологічними. Вторинне використання матеріалів і збереження ресурсів стає важливою частиною створення сучасного дому.
Раніше ми писали, як створити інтер'єр в стилі лофт у своїй оселі.
Читайте також, як оформити дизайн квартири у стилі техно-футуризму.
Під час написання матеріалу було використано джерела: видання Real Simple, Homes and Gardens, Forbes Home.