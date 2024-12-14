Кіберпанк у себе вдома. Як оформити інтер'єр квартири у стилі техно-футуризму

Техно-інтер'єр в стилі кіберпанк - це сплав високих технологій, індустріальних елементів та футуристичних акцентів. Багато людей хочуть створити такий стиль у своїх оселях, але не всі готові витрачати великі суми на дороге перероблювання.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як можна досягти бажаного ефекту, застосувавши кілька простих і доступних ідей.

Імітація металу та бетону

Стиль кіберпанк часто поєднує грубі індустріальні матеріали, такі як бетон, метал і скло. Щоб створити цей ефект у своєму інтер'єрі, не обов'язково купувати дорогі матеріали.

Існують недорогі способи імітації бетону та металу. Наприклад, можна використовувати фарби з текстурою бетону для стін або декоративні панелі, що імітують метал. Такі деталі створюють відчуття міцності та технологічності, не забираючи при цьому великий бюджет.

Використання неонових акцентів

Неонові світильники - один з основних елементів стилю кіберпанк. Вони додають атмосферу футуризму і технологічної аури в будь-який простір. Для бюджетних варіантів можна використовувати LED-стрічки, які доступні в багатьох магазинах і легко встановлюються навіть без професійної допомоги.

Помістіть їх у кути кімнат, під меблі або вздовж стін для ефекту підсвічування. Замість дорогих неонових ламп можна використовувати кольорові лампочки, які змінюють відтінки залежно від настрою.

Холодне неонове світло - ключова відмінність кіберпанку (фото: Pixabay.com)

Мінімалізм у меблях

Меблі в стилі кіберпанк зазвичай відрізняються простотою і функціональністю. Ви можете обрати меблі з прямими лініями і мінімальними декораціями. Замість дорогих дизайнерських виробів шукайте меблі з металевими або пластиковими елементами.

Відмінним варіантом стануть меблі з відкритими полицями, сталевими деталями або просто пофарбовані в темні кольори. Це дозволить створити необхідний футуристичний вигляд без витрат на елітні меблі.

Темна кольорова палітра

Кіберпанк відомий своєю темною кольоровою палітрою, в основному переважають чорний, сірий, металевий та темно-синій кольори. Для того, щоб реалізувати таку атмосферу, можна обрати темні шпалери або фарбу для стін.

Додайте чорні акценти в меблі, такі як столики, полички чи стільці, а також використовуйте тканини темних відтінків для оббивки. Такий підхід дозволить створити відповідну атмосферу, не витрачаючи при цьому багато грошей на дорогі оздоблювальні матеріали.

Кіберпанку присутня темна колірна гамма (фото: Freepik.com)

Інтеграція технологій

Однією з характерних рис стилю кіберпанк є широке використання технологій. У своєму домі можна додати різноманітні пристрої, які підвищать функціональність простору.

Наприклад, встановіть розумні світильники, які можна налаштувати через телефон, або інтегруйте систему "розумного дому" для управління побутовою технікою.

Для створення високотехнологічного вигляду не потрібно купувати дорогі гаджети. Просто використовуйте доступні рішення, які дозволяють працювати з пристроями за допомогою мобільних додатків.

Оформлення стін і декоративні елементи

Створення кіберпанкової атмосфери також включає використання цікавих декорацій і арт-об'єктів. Наприклад, ви можете розмістити на стінах картини або постери з футуристичними мотивами, абстрактними образами або навіть ілюстраціями до кіберпанкових фільмів.

Декоративні елементи, такі як металеві конструкції, старі технічні пристрої чи навіть старі комп'ютери, можуть стати частиною інтер'єру. Такі акценти додадуть кімнаті ще більшої глибини і виглядатимуть органічно в інтер'єрі в стилі кіберпанк.