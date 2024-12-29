Від Нью-Йорка до Токіо: 7 головних новорічних ялинок світу

Кожен рік у різних куточках світу головні новорічні ялинки стають центральними символами святкових урочистостей. Від Нью-Йорка до Токіо, кожне місто має свої унікальні традиції та розміри ялинок, які стають частиною культурного спадку і привертають увагу туристів з усього світу.
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Нью-Йоркська ялинка, що встановлюється на площі Рокфеллер-Центр, є однією з найвідоміших у світі. Висота ялинки досягає 25-30 метрів, а її прикрашення складається з тисячі лампочок і великих декоративних елементів.
Ялинка є символом Різдва і Нового року, і щорічно привертає мільйони відвідувачів. Встановлення ялинки вважається важливою традицією для міста, а її освітлення завжди відбувається на великій урочистій церемонії. Багато знаменитостей беруть участь у цьому заході, роблячи святкування ще яскравішим.
Париж, місто романтики і святкових вогнів, кожен рік радує своїх мешканців і туристів розкішною ялинкою, встановленою на Єлисейських полях.
Ялинка на головній вулиці міста досягає висоти 30 метрів, а її оформлення зазвичай включає численні світлові інсталяції та стильні декоративні елементи. Вечірнє освітлення ялинки є важливою частиною святкової атмосфери, а цілий район перетворюється на чарівне місце для прогулянок і фотографій.
У Лондоні головна новорічна ялинка розташовується на Трафальгарській площі, і вона є подарунком від Норвегії. Традиція дарування ялинки триває з 1947 року, коли норвезький народ виразив свою вдячність Великій Британії за допомогу під час Другої світової війни.
Висота ялинки досягає 20 метрів, а її прикраси виконані в традиційному скандинавському стилі. Вечірнє освітлення ялинки стає важливою частиною різдвяних святкувань у Лондоні, привертаючи тисячі туристів та мешканців міста.
Берлін, столиця Німеччини, також славиться своєю чудовою новорічною ялинкою, яка щорічно встановлюється на площі Александерплац. Висота цієї ялинки може досягати 25 метрів, і її прикрашають традиційні різдвяні лампочки, які створюють неймовірно чарівну атмосферу.
Окрім ялинки, на площі розташовуються різдвяні ярмарки, де можна придбати подарунки та смачні страви. Вечірнє освітлення ялинки зазвичай супроводжується концертом і іншими культурними подіями, створюючи неповторну атмосферу для святкування.
У Римі на площі Святого Петра встановлюється ялинка, яка є однією з найвідоміших в Італії. Ця ялинка має важливе релігійне значення для католиків і щорічно прикрашається численними яскравими лампами та різноманітними орнаментами.
Висота ялинки сягає понад 25 метрів, і вона є важливою частиною святкових урочистостей у Ватикані. Традиція встановлення цієї ялинки датується початком 1980-х років, а церемонія її освітлення зазвичай відбувається за участю Папи Римського.
В Австралії новорічна ялинка на Різдво зазвичай не є традиційною, але в Сіднеї щороку встановлюють величезну ялинку в центрі міста. Її висота може досягати 20 метрів, і вона прикрашається безліччю кольорових лампочок.
Попри спекотне літо в Австралії, ялинка залишається важливою частиною новорічних свят. Вечірнє освітлення ялинки супроводжується святковими концертами та ярмарками, що створює чудову атмосферу для відпочинку мешканців та туристів.
Токіо, зі своєю енергією та яскравими вогнями, також славиться величезними новорічними ялинками. Однією з найбільших є ялинка на площі в районі Сібуї. Висота ялинки може досягати 15-20 метрів, а її оформлення включає яскраві неонові вогні та сучасні технологічні елементи.
В Японії ялинка є символом святкових дарів та процвітання, тому її оформлення часто поєднує японську естетику з класичними новорічними мотивами.
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