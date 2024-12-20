Не Санта-Клаус та не дід Мороз: як звуть новорічних чарівників у різних країнах

Для більшості з нас подарунки на Новій рік проносить чарівник, якого звуть Санта-Клаус (або дід Мороз для старшого покоління). Але у різних культурах цього персонажа звуть зовсім інакше та кожен з "братів" Санта-Клауса має свої неповторні відмінності.

Сінтерклаас (Нідерланди)

Сінтерклаас - це персонаж, який має багато спільного з Санта-Клаусом, але його традиції мають довгу історію в Нідерландах. Його прибуття з Іспанії завжди супроводжується великими святкуваннями, які починаються в середині листопада.

У день Сінтерклааса, 5 грудня, діти отримують подарунки та солодощі. Цей персонаж носить червоний наряд, білу бороду та єпископську митру.

Разом з ним завжди приходять помічники, відомі як "Zwarte Piet", які допомагають роздавати подарунки та виконувати інші завдання. Святкування Сінтерклааса - одне з найбільш улюблених у Нідерландах, і його традиції живі вже понад 500 років.

Сінтерклаас у своїй характерній митрі (фото: Вікіпедія)

Пер-Ноель (Франція)

Пер-Ноель, або Різдвяний Папа, є одним із найбільш відомих зимових персонажів Франції. Він схожий на європейську версію Санта-Клауса, але з характерними французькими особливостями. Згідно з традицією, Пер-Ноель приносить подарунки в ніч з 24 на 25 грудня.

Цей персонаж носить червоний костюм з білою бородою та шапкою. В деяких французьких регіонах йому допомагає суворий "Le Père Fouettard", який карає непослух дітей. Попри це, Пер-Ноель залишається головним символом Різдва у Франції, і його свято відзначають із великою радістю.

Аяз Ата (Казахстан)

Аяз Ата - це казахстанський аналог Діда Мороза, який приносить подарунки дітям в переддень Нового року. Він часто зображується в червоному костюмі з довгою білою бородою.

Аяз Ата супроводжується кількома помічниками, які також роздають подарунки та беруть участь у святкових іграх. В деяких регіонах Казахстану Аяз Ата приїжджає на коні, а в інших - на санях.

На його шляху часто влаштовуються спеціальні заходи для дітей, на яких вони можуть особисто зустрітися з чарівником. Аяз Ата уособлює надії на щастя, успіх і добробут, і його прихід зустрічають із радістю.

Аяз Ата (фото: Almaty.tv)

Дун Че Лао Рен (Китай)

В Китаї Новий рік святкується не в грудні, а відповідно до місячного календаря, але традиція подарунків також існує. Дун Че Лао Рен - це персонаж китайського Нового року, схожий на західного Діда Мороза.

Його називають "старець Нового року", і він приходить в ніч свята, щоб приносити подарунки та удачу дітям. Цей образ є частиною китайської культури, і хоча він не так відомий, як західні аналоги, Дун Че Лао Рен втілює побажання здоров’я і щастя в новому році.

Іноді китайські діти надягають костюми та грають у цього персонажа. Таким чином, китайська культура поєднує давні традиції та сучасну західну практику святкування Нового року.

Каханд Пап (Вірменія)

У Вірменії головним персонажем зимових свят є Каханд Пап, який приносить подарунки дітям на Новий рік і Різдво. Його образ має коріння у вірменській культурі, але був адаптований до сучасних традицій. Каханд Пап носить традиційний костюм з елементами вірменського національного вбрання.

На відміну від багатьох європейських аналогів, Каханд Пап не використовує оленів чи сани для подорожей, а скоріше пересувається по землі. Він приходить у ніч з 31 грудня на 1 січня і бере участь у різних святкуваннях і конкурсах, які проходять у містах та селах.

Каханд Пап (фото: Almaty.tv)

Мош Крэчун (Молдова)

Мош Крэчун - це молдовський аналог Діда Мороза, який приносить подарунки дітям на Новий рік. Він зображується як старець з довгою бородою і в червоному вбранні, що нагадує традиційний костюм європейських зимових персонажів.

Мош Крэчун відомий тим, що в Молдові його ім’я пов’язують не лише з святом, але й з проведенням різноманітних карнавальних ход. Він відвідує домівки напередодні Нового року і залишає подарунки дітям, а також часто з’являється на святкових заходах та концертах.

Товліс Бабуа (Грузія)

Товліс Бабуа - це грузинський аналог зимового чарівника, який приносить подарунки дітям в ніч з 31 грудня на 1 січня. Його образ схожий на європейський, але з грузинським колоритом: він носить довгу шубу, а в руках часто має сумки з подарунками.

Товліс Бабуа приходить в дім, і діти залишають для нього частування - горіхи та солодощі. В Грузії це ім’я пов’язане з символом зими та свята, і в родині прийнято святкувати його прихід з великим розмахом.

Цей чарівник також часто стає частиною театралізованих вистав та святкових гулянь, які влаштовуються в великих містах. Його традиція глибоко вкоренилася в культурі та улюблених грузинських святах.

Товліс Бабуа (фото: Almaty.tv)