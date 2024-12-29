От Нью-Йорка до Токио: 7 главных новогодних елок мира

Нью-Йорк: Рокфеллеровская елка

Нью-Йоркская елка, устанавливаемая на площади Рокфеллер-Центр, является одной из самых известных в мире. Высота елки достигает 25-30 метров, а ее украшение состоит из тысячи лампочек и крупных декоративных элементов.

Елка является символом Рождества и Нового года, и ежегодно привлекает миллионы посетителей. Установка елки считается важной традицией для города, а ее освещение всегда происходит на большой торжественной церемонии. Многие знаменитости участвуют в этом мероприятии, делая празднование еще более ярким.

Рокфеллеровская елка (фото: Википедия)

Париж: елка на Елисейских полях

Париж, город романтики и праздничных огней, каждый год радует своих жителей и туристов роскошной елкой, установленной на Елисейских полях.

Елка на главной улице города достигает высоты 30 метров, а ее оформление обычно включает многочисленные световые инсталляции и стильные декоративные элементы. Вечернее освещение елки является важной частью праздничной атмосферы, а целый район превращается в волшебное место для прогулок и фотографий.

Лондон: елка на Трафальгарской площади

В Лондоне главная новогодняя елка располагается на Трафальгарской площади, и она является подарком от Норвегии. Традиция дарения елки длится с 1947 года, когда норвежский народ выразил свою благодарность Великобритании за помощь во время Второй мировой войны.

Высота елки достигает 20 метров, а ее украшения выполнены в традиционном скандинавском стиле. Вечернее освещение елки становится важной частью рождественских празднований в Лондоне, привлекая тысячи туристов и жителей города.

Елка на Трафальгарской площади (фото: Википедия)

Берлин: елка на Александерплац

Берлин, столица Германии, также славится своей замечательной новогодней елкой, которая ежегодно устанавливается на площади Александерплац. Высота этой елки может достигать 25 метров, и ее украшают традиционные рождественские лампочки, которые создают невероятно волшебную атмосферу.

Кроме елки, на площади располагаются рождественские ярмарки, где можно приобрести подарки и вкусные блюда. Вечернее освещение елки обычно сопровождается концертом и другими культурными событиями, создавая неповторимую атмосферу для празднования.

Рим: Ватиканская елка

В Риме на площади Святого Петра устанавливается елка, которая является одной из самых известных в Италии. Эта елка имеет важное религиозное значение для католиков и ежегодно украшается многочисленными яркими лампами и разнообразными орнаментами.

Высота елки достигает более 25 метров, и она является важной частью праздничных торжеств в Ватикане. Традиция установки этой елки датируется началом 1980-х годов, а церемония ее освещения обычно происходит при участии Папы Римского.

Ватиканская елка (фото: Википедия)

Сидней: елка в центре города

В Австралии новогодняя елка на Рождество обычно не является традиционной, но в Сиднее ежегодно устанавливают огромную елку в центре города. Ее высота может достигать 20 метров, и она украшается множеством цветных лампочек.

Несмотря на жаркое лето в Австралии, елка остается важной частью новогодних праздников. Вечернее освещение елки сопровождается праздничными концертами и ярмарками, что создает прекрасную атмосферу для отдыха жителей и туристов.

Токио: елка в Сибуи

Токио, со своей энергией и яркими огнями, также славится огромными новогодними елками. Одной из крупнейших является елка на площади в районе Сибуи. Высота елки может достигать 15-20 метров, а ее оформление включает яркие неоновые огни и современные технологические элементы.

В Японии елка является символом праздничных даров и процветания, поэтому ее оформление часто сочетает японскую эстетику с классическими новогодними мотивами.

Елки в Японии (фото: Википедия)