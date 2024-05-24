7 функцій macOS, яких не вистачає у Windows

У постійно змінюваному світі операційних систем macOS і Windows вже довгий час є провідними конкурентами. Кожна з них має віддану базу користувачів і унікальні сильні сторони, проте macOS має набір функцій, яких на Windows досі не вистачає.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про функції macOS, яких не вистачає в Windows.

Безшовна інтеграція з екосистемою Apple

Однією з найвизначніших функцій macOS є її безшовна інтеграція з іншими пристроями Apple. Завдяки сервісу iCloud, користувачі macOS можуть легко синхронізувати дані між своїми iPhone, iPad і Apple Watch.

Ця інтеграція дозволяє використовувати такі функції, як Handoff, яка дає можливість розпочати задачу на одному пристрої Apple і продовжити її на іншому без будь-яких переривань. Наприклад, ви можете почати складати електронний лист на своєму iPhone і закінчити його на Mac.

Крім того, функція Continuity розширює цю інтеграцію, надаючи можливості, такі як універсальний буфер обміну, де користувачі можуть копіювати текст або зображення на своєму Mac і вставити їх безпосередньо на iPhone або iPad.

Такі цілісності екосистеми Windows поки що не вдається досягти повною мірою.

Time Machine для простого резервного копіювання

Time Machine - це вбудована функція резервного копіювання в macOS, що пропонує простий та інтуїтивно зрозумілий спосіб захисту ваших даних.

Автоматично створюючи резервні копії всієї системи - включаючи системні файли, додатки, облікові записи, налаштування та файли користувача - Time Machine робить відновлення втрачених даних або перехід на новий Mac легким і безпроблемним.

Windows пропонує рішення для резервного копіювання, але жодна з них не є такою ж інтегрованою або зручною, як Time Machine. Користувачам часто доводиться покладатися на сторонні додатки для аналогічної функціональності, які можуть бути менш інтуїтивно зрозумілими та громіздкішими в управлінні.

Резервна копія за допомогою Time Machine (PCMag)

Чудові жести трекпаду

MacBook відомі своїми трекпадами, які пропонують безліч мультитач-жестів, що покращують навігацію та продуктивність. Ці жести, такі як трипальцеві свайпи для перемикання між повноекранними додатками, масштабування за допомогою зведення пальців і доступ до Mission Control одним рухом, забезпечують плавний та інтуїтивно зрозумілий досвід користувача.

Хоча ноутбуки на Windows також підтримують жести, їхня реалізація часто непослідовна у різних виробників обладнання. Точність і плавність жестів трекпада Apple залишаються неперевершеними, роблячи повсякденні завдання швидше і приємніше на Mac.

Трекпад на MacBook пропонує багато корисних жестів (фото: SlashGear)

Всеосяжний інструмент пошуку Spotlight

Spotlight - це потужна функція пошуку в macOS, яка дозволяє користувачам знаходити файли, запускати додатки і навіть виконувати обчислення або конверсії прямо з рядка пошуку.

Натиснувши Command + Пробіл, користувачі можуть швидко отримати доступ до Spotlight і ввести свій запит. Результати відображаються майже миттєво, витягуючи інформацію з локальних файлів, електронної пошти, історії браузера і навіть онлайн-джерел, таких як Вікіпедія.

Windows зробила кроки вперед у своїй функціональності пошуку, особливо завдяки інтеграції з Cortana та покращенням у Windows Search. Однак, ця система все ще поступається всеосяжному та блискавичному досвіду, який надає Spotlight.

Інструмент пошуку Spotlight (фото: MakeUseOf)

Mission Control для покращеної багатозадачності

Mission Control у macOS надає огляд всіх відкритих вікон, робочих столів та повноекранних програм, полегшуючи керування безліччю завдань. Провівши вгору трьома чи чотирма пальцями по трекпаду, користувачі можуть швидко побачити все, над чим вони працюють, та ефективно перемикатися між завданнями.

Windows пропонує аналогічну функціональність з Task View, але виконання та візуальне подання часто вважаються менш вишуканими порівняно з Mission Control у macOS.

Плавні анімації та простота використання роблять Mission Control улюбленим інструментом серед користувачів Mac, які працюють з безліччю додатків та робочих столів.

Mission Control полегшить керування безліччю завдань (фото: iDownloadBlog)

Вбудовані інструменти для запису екрана та створення скриншотів

macOS включає потужні інструменти для створення скриншотів та запису активності на екрані, усуваючи необхідність у сторонньому програмному забезпеченні. За допомогою кількох натискань клавіш користувачі можуть захоплювати весь екран, певні вікна або вибрані області.

Інструмент для запису екрана, доступний через QuickTime Player або панель інструментів для скриншотів, дозволяє легко створювати відеоуроки або записувати ігровий процес.

Хоча Windows 10 представила інструменти Snip & Sketch та Xbox Game Bar для створення скриншотів та запису екрана, ці інструменти менш інтегровані та універсальні порівняно з пропозиціями macOS.

Інструмент для запису екрана QuickTime Player (фото: iDownloadBlog)

Покращене відображення шрифтів та калібрування дисплея

Ноутбуки MacBook та iMac відомі своїми високоякісними дисплеями Retina та чудовим відмальовуванням шрифтів, які забезпечують більш чітке та естетично приємне візуальне сприйняття.

Спосіб, яким macOS обробляє згладжування шрифтів та калібрування дисплея, гарантує, що текст виглядає чітким та ясним, знижуючи напругу очей при тривалому використанні.

Windows покращила роботу з дисплеями високої роздільної здатності, однак залишаються деякі невідповідності, особливо з програмами сторонніх розробників, які можуть погано масштабуватися.

Висновок

Хоча і macOS, і Windows мають свої переваги, наведені вище функції підкреслюють області, де macOS пропонує явну перевагу.

Від чудової інтеграції з екосистемою Apple до простих у використанні рішень для резервного копіювання та передових інструментів для багатозадачності, macOS забезпечує узгоджене та ефективне середовище, яке багато користувачів вважають неоціненним.

У міру розвитку технологій конкуренція між цими операційними системами, без сумніву, стимулюватиме подальші інновації, що принесе користь користувачам загалом.