7 фраз американських туристів, за які їх ненавидять у всіх країнах світу

Помилки туристів часто призводять до того, що вони можуть ненавмисно сказати щось грубе. Яких фраз краще уникати?

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Huffpost розповідає, за які необережні фрази американських (та й не тільки) туристів не люблять у багатьох країнах.

"Клієнт завжди правий"

Це дуже популярна фраза в США, але вона не є універсальною. Наприклад, в Лондоні нещодавно один турист намагався сперечатися з працівниками готелю, вимагаючи, щоб його постачали саме так, як він хоче, і сказав: "Клієнт завжди правий".

Але насправді, в багатьох країнах не завжди підходять до цього з таким розумінням. У ресторані Італії, наприклад, ви можете попросити сир пармезан до риби, і вам можуть відмовити. Тут важливо пам'ятати, що така концепція обслуговування - це виключно американський підхід.

Використання терміну "Третій світ"

Уживання виразу "країна третього світу" є неприємним і неточним, за словами Челсі Глас, засновниці компанії Heart of Travel. Цей термін не тільки має негативне забарвлення, але й є застарілим. Краще використовувати більш нейтральні терміни, як-от "розвиваюча країна" або просто вказати на її назву. Важливо пам'ятати, що цей термін може бути сприйнятий як образа для місцевих жителів.

"А скільки це в реальних грошах?"

Така фраза може здаватися несерйозною, але вона вказує на нехтування іншою валютою. Наприклад, долар США є дуже популярною валютою, але це не означає, що, скажімо, мексиканські песо - це "менш реальні" гроші.

Всі валюти мають свою цінність, і порівнювати їх таким чином може бути образливо для місцевих жителів. Особливо це стосується ситуацій, коли ви порівнюєте ціни в країнах з меншою економічною силою.

Називати людей "екзотичними"

Називати людей "екзотичними" є не тільки неуважним, а й зневажливим, навіть якщо ви маєте на увазі це з хорошими намірами. Подібні вислови можуть бути сприйняті як зневага до культури.

Також варто уникати романтизації бідності або ствердження, що певне місце "автентичне" лише через те, що воно відрізняється від вашої реальності. Це може бути неприємним і нечесним, навіть якщо ви намагаєтесь висловити захоплення місцевою культурою.

Деяких фраз туристам краще уникати, щоб не образити місцевих мешканців (фото: Freepik.com)

"Можете просто говорити англійською?"

Туристи часто чекають, що місцеві жителі будуть розмовляти англійською, навіть якщо це не їхня рідна мова. Це може бути дуже грубим і навіть образливим для тих, хто не говорить англійською.

Як правильно поводитися? Варто хоча б кілька слів вивчити на місцевій мові, наприклад, "добрий день", "будь ласка", "дякую". Це продемонструє вашу повагу до культури країни.

"Не можу повірити, що вони досі це роблять"

Іноді під час подорожей ви можете зіткнутися з традиціями чи звичаями, які вам незрозумілі або здаються дивними. Це може викликати у вас реакцію типу "Не можу повірити, що вони досі це роблять". Така фраза може бути сприйнята як критика місцевих традицій, що є неприпустимим. Не забувайте, що культура і звичаї кожної країни мають свою цінність і не підлягають осуду.

Розмови про "злочинців" у латиноамериканських країнах

Іноді подорожуючи Латинською Америкою, туристи можуть почати говорити про "злочинців", маючи на увазі людей, яких депортують з США в такі країни, як Гватемала.

Це дуже стереотипне і образливе ставлення, оскільки не всі депортовані є злочинцями. Більшість з них не мають кримінального минулого, і це важливо пам'ятати. Краще уникати таких виразів і мати більше інформації про ситуацію.