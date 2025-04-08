7 фраз американских туристов, за которые их ненавидят во всех странах мира

Ошибки туристов часто приводят к тому, что они могут нечаянно сказать что-то грубое. Каких фраз лучше избегать?

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Huffpost рассказывает, за какие неосторожные фразы американских (да и не только) туристов не любят во многих странах.

"Клиент всегда прав"

Это очень популярная фраза в США, но она не является универсальной. Например, в Лондоне недавно один турист пытался спорить с работниками отеля, требуя, чтобы его снабжали именно так, как он хочет, и сказал: "Клиент всегда прав".

Но на самом деле, во многих странах не всегда подходят к этому с таким пониманием. В ресторане Италии, например, вы можете попросить сыр пармезан к рыбе, и вам могут отказать. Здесь важно помнить, что такая концепция обслуживания - это исключительно американский подход.

Использование термина "Третий мир"

Употребление выражения "страна третьего мира" является неприятным и неточным, по словам Челси Глас, основательницы компании Heart of Travel. Этот термин не только имеет негативную окраску, но и является устаревшим. Лучше использовать более нейтральные термины, такие как "развивающаяся страна" или просто указать на ее название. Важно помнить, что этот термин может быть воспринят как оскорбление для местных жителей.

"А сколько это в реальных деньгах?"

Такая фраза может казаться несерьезной, но она указывает на пренебрежение другой валютой. Например, доллар США является очень популярной валютой, но это не значит, что, скажем, мексиканские песо - это "менее реальные" деньги.

Все валюты имеют свою ценность, и сравнивать их таким образом может быть оскорбительно для местных жителей. Особенно это касается ситуаций, когда вы сравниваете цены в странах с меньшей экономической силой.

Называть людей "экзотическими"

Называть людей "экзотическими" является не только невнимательным, но и пренебрежительным, даже если вы имеете в виду это с хорошими намерениями. Подобные высказывания могут быть восприняты как пренебрежение к культуре.

Также стоит избегать романтизации бедности или утверждения, что определенное место "аутентичное" только потому, что оно отличается от вашей реальности. Это может быть неприятным и нечестным, даже если вы пытаетесь выразить восхищение местной культурой.

Некоторых фраз туристам лучше избегать, чтобы не обидеть местных жителей (фото: Freepik.com)

"Можете просто говорить на английском?"

Туристы часто ожидают, что местные жители будут разговаривать на английском, даже если это не их родной язык. Это может быть очень грубым и даже оскорбительным для тех, кто не говорит по-английски.

Как правильно вести себя? Стоит хотя бы несколько слов выучить на местном языке, например, "добрый день", "пожалуйста", "спасибо". Это продемонстрирует ваше уважение к культуре страны.

"Не могу поверить, что они до сих пор это делают"

Иногда во время путешествий вы можете столкнуться с традициями или обычаями, которые вам непонятны или кажутся странными. Это может вызвать у вас реакцию типа "Не могу поверить, что они до сих пор это делают". Такая фраза может быть воспринята как критика местных традиций, что недопустимо. Не забывайте, что культура и обычаи каждой страны имеют свою ценность и не подлежат осуждению.

Разговоры о "преступниках" в латиноамериканских странах

Иногда путешествуя по Латинской Америке, туристы могут начать говорить о "преступниках", имея в виду людей, которых депортируют из США в такие страны, как Гватемала.

Это очень стереотипное и оскорбительное отношение, поскольку не все депортированные являются преступниками. Большинство из них не имеют криминального прошлого, и это важно помнить. Лучше избегать таких выражений и иметь больше информации о ситуации.