7 фільмів, схожих на "Диявол носить "Прада". Цікава підбірка на вечір

Нещодавно з'явилася новина про довгоочікуване продовження історії "Диявол носить "Прада", що полонила серця глядачів. А поки всі ми очікуємо на сиквел, пропонуємо переглянути кінострічки, які чимось схожі на легендарний фільм.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало для вас стрічки, які розповідають про моду, мрії та людські амбіції.

Зізнання шопоголіка

Ця легка комедія розповідає про одержиму шопінгом журналістку Ребекку Блумвуд, яка витрачає більше, ніж заробляє. Коли їй загрожує звільнення, вона змушена написати статтю про те, як жити на 20 доларів на день.

Фільм показує, що мода може бути як джерелом радості, так і руйнівною силою. Ребекка змушена зробити складний вибір між своїми матеріальними бажаннями та справжніми цінностями.

Помста від кутюр

Міртл "Тіллі" Даннедж, талановита кравчиня, повертається до свого рідного австралійського містечка після 25 років відсутності. Її юність була затьмарена трагедією, коли її звинуватили у вбивстві та змусили тікати з дому.

Тіллі прагне помститися тим, хто зробив її життя нестерпним. Вона використовує свої таланти кравчині, щоб створювати вишукані сукні, які допоможуть їй втілити план у життя.

Пропозиція

Романтична комедія про сувору жінку-карʼєристку Маргарет Тейт, яка змушена вийти заміж за свого помічника Ендрю Пакстона, щоб залишитися в Сполучених Штатах. Маргарет та Ендрю повинні не лише вдавати з себе пару, але й навчитися працювати разом, щоб досягти успіху.

Круелла

Цей фільм розповідає про становлення легендарної злодійки Круелли де Віль, відомої своїм ексцентричним стилем та одержимістю помстою.

Фільм показує юну дівчину, яка прагне пробитися у світ моди, де панують жорстокість та несправедливість. Круелла готова на все, щоб досягти успіху, але чи зможе вона зберегти свою людяність?

Бурлеск

Мюзикл про молоду танцівницю Алі, яка прагне пробитися на бродвейську сцену. Вона знаходить роботу в клубі "Бурлеск", де знайомиться з харизматичною власницею Тес.

Разом вони прагнуть зробити мрії Алі реальністю, але їм доведеться подолати багато труднощів. Фільм поєднує в собі блискучі номери та захоплюючу історію.

Стажер

Комедія про 70-річного пенсіонера Бена Віттаккера, який влаштовується стажером до модного онлайн-магазину. Бен стає цінною людиною для молодої власниці магазину Джулії, адже він має багато досвіду та життєвої мудрості.Фільм показує, що вік - це лише цифра, і ніколи не пізно йти за своїми мріями.