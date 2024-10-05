7 фільмів для пар. Кінострічки, які будуть цікавими і для вас, і для вашої половинки

"Люблю тебе ненавидіти"

Комедія та мелодрама в одному "флаконі" - новий фільм сподобається і жінкам, і чоловікам. На вас чекає історія про закоханих, між якими раптово зникають почуття. І їм доводиться вдавати, що між ними все добре.



"Загублене місто"

Пригодницький бойовик чудово підійде для пар. У ньому ви побачите письменницю, яку викрадають. І рятувати її вирішить привабливий чоловік-модель. Він навіть не підозрював, що може стати справжнім героєм.



"Богемна рапсодія"

На вас чекає неймовірна історія про легендарного Фредді Мерк'юрі. Це не нудний та нецікавий байопік, сюжет може сподобатися і вам, і вашій другій половинці. А неперевершена гра актора, який зіграв Фредді, приємно здивує.



"До тебе чи до мене"

Легка комедія без драм та сліз - ідеальний варіант на вечір. Він допоможе класно провести час, посміятися та просто насолодитися цікавим сюжетом. До того ж історія достатньо романтична, але не настільки, аби змусити вас нудьгувати.



"Австралія"

Пригодницька та дуже красива стрічка розповість про витончену жінку, яка вирушає до Австралії, втрачає чоловіка та опиняється у дуже небезпечних пригодах. Втім, поруч з'явиться її повна протилежність - брутальний Дровер, який стане її рятівником.



"Забери мене на Місяць"

Новий фільм розповість про місію NASA. Головний герой, який має вирушити у далеку подорож, зустрічає жінку. Але вони не можуть стати друзями і навіть сваряться. І все це відбувається на тлі величезної афери навколо місії.



"Гора між нами"

Цікавий фільм для пар, адже у ньому є і пригоди, і стосунки. Жінка та чоловік, які до цього були незнайомцями, виживають після падіння літака. І вдвох їм доводиться шукати шанс на порятунок.