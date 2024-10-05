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7 фильмов для пар. Киноленты, которые будут интересными и для вас, и для вашей половинки

Что посмотреть с парнем (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Фильмы для двоих необязательно должны быть или слишком романтичными, ведь лента должна быть интересной для обоих зрителей. И если вы хотите найти компромиссный вариант, который не заставит вас скучать, выбирайте "универсальные" варианты.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 7 фильмов, которые можно смотреть с девушкой или парнем.

"Люблю тебя ненавидеть"

Комедия и мелодрама в одном "флаконе" - новый фильм понравится и женщинам, и мужчинам. Вас ждет история о влюбленных, между которыми внезапно исчезают чувства. И им приходится делать вид, что между ними все хорошо.


"Потерянный город"

Приключенческий боевик отлично подойдет для пар. В нем вы увидите писательницу, которую похищают. И спасать ее решит привлекательный мужчина-модель. Он даже не подозревал, что может стать настоящим героем.


"Богемная рапсодия"

Вас ждет невероятная история о легендарном Фредди Меркьюри. Это не скучный и неинтересный байопик, сюжет может понравиться и вам, и вашей второй половинке. А непревзойденная игра актера, сыгравшего Фредди, приятно удивит.


"К тебе или ко мне"

Легкая комедия без драм и слез - идеальный вариант на вечер. Он поможет классно провести время, посмеяться и просто насладиться интересным сюжетом. К тому же история достаточно романтичная, но не настолько, чтобы заставить вас скучать.


"Австралия"

Приключенческая и красивая лента расскажет об утонченной женщине, которая отправляется в Австралию, теряет мужа и оказывается в очень опасных приключениях. Впрочем, рядом появится ее полная противоположность - брутальный Дровер, который станет ее спасителем.


"Убери меня на Луну"

Новый фильм расскажет о миссии NASA. Главный герой, который должен отправиться в далекое путешествие, встречает женщину. Но они не могут стать друзьями и даже ссорятся. И все это происходит на фоне огромной аферы вокруг миссии.


"Гора между нами"

Интересный фильм для пар, ведь в нем есть и приключения и отношения. Женщина и мужчина, которые до этого были незнакомцами, выживают после падения самолета. И вдвоем им приходится искать шанс на спасение.

 

Напомним, ранее уже появилась подборка сериалов о магии и мистике.

Кроме этого, мы называли 5 интересных фильмов от Netflix.

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