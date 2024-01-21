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Найцікавіші фільми про генія fashion-індустрії Крістіана Діора

Неділя 21 січня 2024 22:33
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Найцікавіші фільми про генія fashion-індустрії Крістіана Діора Крістіан Діор (фото: Вікіпедія)
Автор: Юлія Любченко

Крістіан Діор - один з найвеличніших модеьєрів у світі, який чильно змінив модну індустрію та прославився не лише як кутюр'є, а ще й як легендарна талановита людина зі складним, але цікавим шляхом.

РБК-Україна (проект Styler) склало список цікавих фільмів про життя і кар'єру Крістіана Діора та залюбки ділиться ним з вами.

Під час підготовки матеріалу були використані джерела: Кіноріум.

Діор і я

Документальна картина "Діор і я" дає глядачеві можливість зазирнути за лаштунки модного будинку і побачити, хто допоміг Сімонсу реалізувати свої ідеї першого фешн-шоу для Dіor і чого йому це коштувало. А часу на створення цілої колекції, у нього було обмаль - лише вісім тижнів на весь обсяг роботи.

Крістіан Діор - Людина-легенда

Ця автобіографічна картина про Крістіана Діора, певно, є однією з найдетальнішою, адже завдяки їй можна дізнатися про дитинство Діора, його перші кроки у світі моди та початок кар’єри у модному домі Lucien Lelong та багато інших деталей.

Inside Dior

Цей захопливий документальний фільм, точно занурить за лаштунки модного дому Dior. Ця кінострічка розповідає про парфум світового масштабу - "l'Or de J’adore".

Глядачі цього фільму можуть зрозуміти й пережити таємницю народження відомого аромату. Від виробничих майданчиків під Орлеаном, де нарешті з'являється аромат, до відкриття виставки "Dior J’adore".

Christian Dior, la France

Автор цього фільму Фредерік Міттеран детально простежує все життя французького кутюр’є, який зробив справжню революцію в модній індустрії. Він також досліджував Францію, яку любив Крістіан Діор, і відвідував пейзажі, які його надихали.

Мсьє Діор

Фільм показує історію всього життя модельєра. За основу режисерка взяла біографію Крістіана Діора, його творчий шлях і досягнення, а також видатні роботи.

Окрім цього, у фільмі використано фрагменти чи не єдиного інтерв’ю Діора, що робить цю стрічку унікальною та особливою.

Найцікавіші фільми про генія fashion-індустрії Крістіана Діора

Фільми про шлях Крістіана Діора (фото: Кіноріум)

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