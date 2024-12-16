7 фэнтези-сериалов, от которых трудно оторваться. Недетские истории о магии и вампирах

Если вы ищете интересный сериал на вечер и хотите окунуться в мир приключений, магии и мистики, обратите внимание на культовые фэнтези. Сюжеты поразят своим разнообразием.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 7 сериалов на вечер, которые захочется посмотреть до конца.

"Приключения Мерлина"

Легендарная история о колдуне и королевстве Камелот, которое он должен спасти. Сериал вызовет приятные воспоминания у тех, кто уже смотрел его в прошлом, а тем, кто увидит его впервые, гарантирован интересный вечер. Мир магии и невероятных событий затянет с первых серий.

"Волшебники"

А этот сериал расскажет о юных волшебниках, которые осваивают все секреты магии. Кто-то из них стремится стать добрым колдуном, а кто-то - перейти на сторону зла. И это приводит к очень неожиданным событиям.

"Первородные" (Древние)

Кто не любит истории о вампирах? А если это сериал, в котором немало серий, а все герои очень интересные и особенные - то вы точно не будете разочарованы. Сюжет построен так, что события разворачиваются очень динамично и нетипично.

"Волчонок"

Главный герой - подросток, жизнь которого изменит одна прогулка. Парень переживает нападение зверя, а на утро понимает, что с ним что-то не так. Чем все закончится и сумеет ли волчонок овладеть своими новыми желаниями - смотрите сами.

"Однажды в сказке"

Не смотрите на то, что сериал вышел очень давно. Это история о женщине, которая случайно встречает мальчика - он говорит, что ее сын. Поверить в это трудно. Но еще труднее будет поверить в то, что начнется дальше.

"Академия Амбрелла"

Современный и крутой сериал о супергероях понравится всем, кто любит фэнтези и приключения. Как уже понятно, вас ждет сюжет, в котором есть все самое интересное: дружба, спасение мира, риски и много-много приключений.

"Тайный круг"

Мистический и загадочный сериал расскажет о девушке, мать которой внезапно погибает. Главной героине приходится начать кардинально новую жизнь. Все будет не так, как она планировала. И главный секрет - мир ведьм, с которым ей придется столкнуться.