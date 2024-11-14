7 фантастично багатих людей, які почали з нуля та здобули усе

Річард Бренсон

Засновник компанії Virgin Group, Річард Бренсон, розпочав свою підприємницьку кар'єру з продажу журналів в школі. Він виріс у звичайній родині і не мав великих фінансових можливостей.

Всі його проєкт починалися з мінімальних інвестицій, а найбільший успіх прийшов, коли Бренсон відкрив Virgin Records, яка згодом стала однією з найбільших музичних компаній у світі. Після цього він почав інвестувати в авіакомпанії, космічні технології та інші індустрії.

Його підприємницький дух та невтомна енергія зробили його одним з найбагатших і найбільш впливових бізнесменів планети.

Річард Бренсон (фото: Вікіпедія)

Ларрі Еллісон

Засновник Oracle Corporation, Ларрі Еллісон, народився в бідній родині в Чикаго. Він не закінчив університет, але завдяки своєму прагненню і таланту в сфері комп'ютерних наук, створив програмне забезпечення для баз даних, яке з часом стало основою успіху Oracle.

Сьогодні його компанія є однією з найбільших у світі в своїй сфері. Еллісон також став прикладом того, як завдяки своїй впертості і інноваційному підходу можна побудувати імперію, яка змінює технологічний ландшафт світу.

Ларрі Еллісон (фото: Вікіпедія)

Уоррен Баффет

Відомий як "Оракул з Омахи", Уоррен Баффет почав свій шлях до багатства з малого бізнесу, продаючи жувальні гумки і напої. Його інвестиційний стиль, заснований на довгострокових вкладеннях, зробив його одним з найбільших інвесторів в світі.

Баффет керує Berkshire Hathaway, компанією, яка володіє акціями багатьох великих компаній, таких як Coca-Cola та American Express. Він є втіленням принципу: "купувати дешеве і тримати довго". Баффет також активно ділиться своїми знаннями, надаючи поради іншим інвесторам по всьому світу.

Уоррен Баффет (фото: Вікіпедія)

Джефф Безос

Засновник Amazon.com, Джефф Безос, почав свою кар'єру в сфері фінансів і венчурного капіталу. Однак найвідомішим він став завдяки створенню інтернет-магазину Amazon, який спочатку був лише книгарнею.

Завдяки безлічі інновацій і рішень, які революціонізували онлайн-шопінг, він перетворив Amazon на одну з найбільших компаній у світі. Сьогодні Amazon не лише домінує в онлайн-продажах, а й впливає на сферу хмарних технологій, медіа та навіть космічні дослідження через Blue Origin.

Джефф Безос (фото: Вікіпедія)

Індра Нуї

Індра Нуї стала однією з найбільш впливових жінок у світі завдяки своєму керівництву в PepsiCo. Народжена в Індії, вона не мала багатих батьків, але завдяки своєму розуму і завзяттю досягла вершин в одному з найбільших харчових гігантів.

Вона була першою жінкою, яка стала CEO PepsiCo і провела численні зміни, які допомогли компанії зміцнити свої позиції на ринку. За її керівництва PepsiCo вдалося розширити свій асортимент, включаючи нові бренди здорового харчування та напоїв, що дозволило компанії залишатися конкурентоспроможною.

Індра Нуї (фото: Вікіпедія)

Ілон Маск

Ілон Маск, засновник Tesla і SpaceX, є одним із найвідоміших мільярдерів сучасності. Його шлях до багатства не був прямим - він мав багато невдач, перш ніж зміг зробити стартапи Tesla і SpaceX надзвичайно успішними.

Маск народився в Південній Африці і, маючи лише кілька сотень доларів, переїхав до Канади, а потім до США, де почав створювати свою бізнес-імперію. Маск прагне не лише досягти успіху в бізнесі, але й змінити світ, просуваючи інноваційні технології у галузі електромобілів і космічних подорожей.

Ілон Маск (фото: Вікіпедія)

Опра Уїнфрі

Опра Уїнфрі народилася в бідній родині і зазнала багатьох труднощів у дитинстві, включаючи бідність і насильство. Вона стала однією з найвідоміших телеведучих у світі завдяки своєму шоу, яке стало культурним феноменом.

Вона не тільки заробила величезні гроші завдяки своєму шоу, але й інвестувала в різні бізнеси, зокрема в медіа та благодійність. Її рішучість і бажання допомагати іншим зробили її не лише однією з найбагатших жінок, але й визнаною іконою бізнесу та гуманітарної діяльності.

Опра Уїнфрі (фото: Вікіпедія)