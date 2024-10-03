7 ефективних способів перемогти вогкість у квартирі

Вогкість у квартирі не лише створює дискомфорт, але й становить загрозу для здоров’я. Виникає неприємний запах, на поверхнях з’являється конденсат, а на стінах може утворюватися цвіль. Як боротися з цією проблемою?
РБК-Україна (проект Styler) розглядає 7 ефективних методів боротьби з вогкістю у приміщенні та способи зберегти комфортний мікроклімат у вашому домі.
Осушувач повітря - це найшвидший та найбільш ефективний спосіб позбавитися вогкості у приміщенні.
Цей прилад автоматично визначає рівень вологості та знижує його до оптимальних показників. Сучасні моделі також оснащені функцією іонізації повітря, що сприяє поліпшенню мікроклімату.
Часто вогкість виникає у холодних та недостатньо опалюваних приміщеннях.
У такому випадку доцільно використовувати обігрівачі - конвектори, тепловентилятори або радіатори. Гаряче повітря допомагає знизити рівень вологості та уникнути утворення конденсату на поверхнях.
Ефективна вентиляція є ключем до боротьби з вогкістю. Перевірте, чи працюють вентканали, і в разі потреби викличте спеціаліста для їх очищення. У приміщеннях без вентиляції можна встановити рекуператор, який забезпечить витяжку вологи, зберігаючи при цьому тепло.
Для мешканців перших поверхів багатоповерхівок, а також для власників приватних будинків важливо подбати про якісну гідроізоляцію підлоги та стін. Це дозволить уникнути проникнення вологи з підвалу або землі, зберігаючи сухість у приміщеннях.
Сушіння білизни у приміщенні - це одна з причин підвищення вологості. Щоб уникнути накопичення вологи, обов’язково відкривайте вікна під час сушіння або використовуйте сушильну машину. Це допоможе зменшити вологість та уникнути проблем із вогкістю.
Деякі види побутової техніки, як-от пароварки чи мультиварки, сприяють накопиченню вологи. Використовуйте ці прилади поруч із витяжкою, а також звертайте увагу на місце розташування обігрівачів - їх краще встановлювати біля вікон для запобігання утворенню конденсату.
Регулярне провітрювання - це простий, але ефективний спосіб боротьби з вогкістю. Відчиняйте вікна мінімум двічі на день, забезпечуючи таким чином циркуляцію свіжого повітря. Особливу увагу приділяйте кухні та ванній кімнаті, де рівень вологості найвищий.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти та видання Family Handyman, How Stuff Works, Homes and Gardens.