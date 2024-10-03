7 ефективних способів перемогти вогкість у квартирі

Використання осушувача повітря

Осушувач повітря - це найшвидший та найбільш ефективний спосіб позбавитися вогкості у приміщенні.

Цей прилад автоматично визначає рівень вологості та знижує його до оптимальних показників. Сучасні моделі також оснащені функцією іонізації повітря, що сприяє поліпшенню мікроклімату.

Встановлення обігрівальних приладів

Часто вогкість виникає у холодних та недостатньо опалюваних приміщеннях.

У такому випадку доцільно використовувати обігрівачі - конвектори, тепловентилятори або радіатори. Гаряче повітря допомагає знизити рівень вологості та уникнути утворення конденсату на поверхнях.

Налагодження вентиляції

Ефективна вентиляція є ключем до боротьби з вогкістю. Перевірте, чи працюють вентканали, і в разі потреби викличте спеціаліста для їх очищення. У приміщеннях без вентиляції можна встановити рекуператор, який забезпечить витяжку вологи, зберігаючи при цьому тепло.

Проведення гідроізоляційних робіт

Для мешканців перших поверхів багатоповерхівок, а також для власників приватних будинків важливо подбати про якісну гідроізоляцію підлоги та стін. Це дозволить уникнути проникнення вологи з підвалу або землі, зберігаючи сухість у приміщеннях.

Правильне сушіння білизни

Сушіння білизни у приміщенні - це одна з причин підвищення вологості. Щоб уникнути накопичення вологи, обов’язково відкривайте вікна під час сушіння або використовуйте сушильну машину. Це допоможе зменшити вологість та уникнути проблем із вогкістю.

Використання побутової техніки з розумом

Деякі види побутової техніки, як-от пароварки чи мультиварки, сприяють накопиченню вологи. Використовуйте ці прилади поруч із витяжкою, а також звертайте увагу на місце розташування обігрівачів - їх краще встановлювати біля вікон для запобігання утворенню конденсату.

Регулярне провітрювання

Регулярне провітрювання - це простий, але ефективний спосіб боротьби з вогкістю. Відчиняйте вікна мінімум двічі на день, забезпечуючи таким чином циркуляцію свіжого повітря. Особливу увагу приділяйте кухні та ванній кімнаті, де рівень вологості найвищий.