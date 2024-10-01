Опалення ще не увімкнули, а ви вже змерзли? 5 способів зігрітися в спальні без обігрівача

Настає холодна осіння погода і температура знижується також всередині оселі. Але не поспішайте вмикати електричний обігрівач. Є п'ять простих змін, які ви можете внести у свою спальню, щоб не мерзнути.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на матеріал видання Express пропонує п'ять порад, як зігрітися без увімкнення опалення.

Використовуйте правильний наповнювач ковдри

Багато людей використовують одну й ту ж ковдру протягом усього року. Якщо ви прокидаєтесь холодно, варто змінити ковдру.

Синтетичні наповнювачі зазвичай легші, але природні, такі як вовна, краще утримують тепло. Вибір правильної ковдри може значно покращити якість сну і допоможе вам прокидатися відпочилими.

Змініть колірну гаму спальні

Колір спальні може вплинути на сприйняття температури. Теплі відтінки (червоний, жовтий, помаранчевий) допомагають створити затишну атмосферу, тоді як холодні (синій, зелений) можуть здаватися холоднішими.

Змінити колірну гаму можна без великих витрат - просто змініть постіль, штори або подушки на тепліші відтінки. Візуальне відчуття тепла може суттєво вплинути на ваше бажання вмикати обігрівач.

Обирайте більшу ковдру

Занадто маленька ковдра може зробити сон незручним, тому варто обрати трохи більшу, щоб зберігати тепло під час сну. Якщо ваші руки або ноги залишаються незакритими, ви будете відчувати холод, і це знижує комфорт під час відпочинку.

Більша ковдра створює додатковий захист від прохолодного повітря, що циркулює в кімнаті. Це допоможе зберігати тепло всередині, забезпечуючи затишок протягом всієї ночі.

У спальні можна зігрітися і без настільки радикальних мір (фото: Freepik.com)

Зберігайте тепло за допомогою штор

Ідеальні для холодної пори року - штори з термопідкладкою. Якщо таких немає, підійдуть вовняні або оксамитові штори.

Вдень залишайте штори відкритими, щоб скористатися сонячним теплом, яке природно нагріває кімнату. Ввечері щільно закривайте їх, щоб зберегти нагріте повітря всередині приміщення.

Уникайте електроковдр

Хоча електроковдра може бути зручним варіантом для зігрівання, існують ризики безпеки. Вони мають бути менше ніж 10 років у роботі та без пошкоджень, щоб уникнути небезпеки займання.

Багато людей не дотримуються правил використання електроковдр, що може призвести до пожежі. Замість цього краще використовувати додаткові ковдри або теплі натуральні матеріали.