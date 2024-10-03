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7 эффективных способов победить сырость в квартире

Осушитель воздуха (фото: Freepik.com)
Автор: Феликс Коркин

Сырость в квартире не только создает дискомфорт, но и представляет угрозу для здоровья. Возникает неприятный запах, на поверхностях появляется конденсат, а на стенах может образовываться плесень. Как бороться с этой проблемой?

РБК-Украина (проект Styler) рассматривает 7 эффективных методов борьбы с сыростью в помещении и способы сохранить комфортный микроклимат в вашем доме.

Использование осушителя воздуха

Осушитель воздуха - это самый быстрый и эффективный способ избавиться от сырости в помещении.

Прибор автоматически определяет уровень влажности и снижает его до оптимальных показателей. Современные модели также оснащены функцией ионизации воздуха, что способствует улучшению микроклимата.

Установка обогревательных приборов

Часто влажность возникает в холодных и недостаточно отапливаемых помещениях.

В таком случае целесообразно использовать обогреватели - конвекторы, тепловентиляторы или радиаторы. Горячий воздух помогает снизить уровень влажности и избежать образования конденсата на поверхностях.

Настройка вентиляции

Эффективная вентиляция является ключом к борьбе с сыростью. Проверьте, работают ли вентканалы, и в случае необходимости вызовите специалиста для их очистки. В помещениях без вентиляции можно установить рекуператор, обеспечивающий вытяжку влаги, сохраняя при этом тепло.

Проведение гидроизоляционных работ

Для жильцов первых этажей многоэтажек, а также для владельцев частных домов важно позаботиться о качественной гидроизоляции полов и стен. Это позволит избежать проникновения влаги из подвала или земли, сохраняя сухость в помещениях.

Правильная сушка белья

Сушка белья в помещении - это одна из причин повышения влажности. Во избежание накопления влаги обязательно открывайте окна во время сушки или используйте сушильную машину. Это поможет уменьшить влажность и избежать проблем с сыростью.

Использование бытовой техники с умом

Некоторые виды бытовой техники, например пароварки или мультиварки, способствуют накоплению влаги. Используйте эти приборы рядом с вытяжкой, а также обращайте внимание на местоположение обогревателей - их лучше устанавливать у окон для предотвращения образования конденсата.

Регулярное проветривание

Регулярное проветривание - это простой, но эффективный способ борьбы с сыростью. Открывайте окна минимум дважды в день, обеспечивая таким образом циркуляцию свежего воздуха. Особое внимание уделяйте кухне и ванной комнате, где уровень влажности самый высокий.

Раньше мы писали о 5 способах быстро высушить одежду, когда это срочно нужно.

Читайте также, как согреться в спальне без обогревателя, когда еще не включили отопление.

При написании материала использовались следующие источники: сайты и издания Family Handyman, How Stuff Works, Homes and Gardens.

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