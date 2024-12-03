Революція у навігації. Google Maps отримав корисне оновлення, яке оцінять водії

Google Maps тепер починає відображати звіти про дорожні пригоди з Waze під час навігації, а також надає користувачам можливість підтверджувати стан доріг через підказки у додатку.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge .

Що відомо про оновлення

У липні Google оголосила, що обидва додатки активніше обмінюватимуться даними, включаючи інформацію з Waze про закриті дороги, будівельні роботи, камери контролю швидкості та присутність поліції, яка буде інтегрована в Google Maps.

В Інтернеті стало відомо, що в минулі святкові дні користувач Reddit поділився скриншотом з повідомленням "Попереду помічена поліція", заснованим на звітах водіїв Waze. Як і у випадку з іншими повідомленнями про події Google Maps, користувачі можуть оновити звіт, вказавши, чи є актуальною інформація.

Це перший випадок коли хтось помітив нову функцію в реальному використанні, але, ймовірно, не останній. Коли Google анонсувала опцію, менеджер проекту Кан Комертоглу заявив, що, незважаючи на об'єднання команд, що працюють над Maps та Waze, застосунки продовжуватимуть функціонувати окремо.

Це пояснюється тим, що більше 500 000 учасників спільноти Waze віддають перевагу певним функціям цього додатка, а у користувачів Google Maps є свої переваги.