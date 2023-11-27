7 дієвих способів для зміцнення самооцінки

Чому знижується рівень самооцінки

Якщо самоцінність людини була знижена внаслідок тривалого негативного досвіду, як правило, таке зустрічається коли близькі люди знецінюють твої досягнення, мрії та слова.

Байдужість близьких та друзів насправді дуже сильно б’є по самооцінці кожної людини, оскільки нам важливо чути та відчувати підтримку. Також на самооцінку впливає самосприйняття, адже людина може досягати багато чого, але не бути собою задоволеною.

Але в таких випадках можна собі допомогти й виконати кілька завдань, які виведуть вас на новий рівень самоцінності. Проте все залежить лише від вас.

Як підвищити самооцінку (фото: Freepik)

7 способів для підвищення самооцінки

Перше: візьміть блокнот і ручку та запишіть імена трьох людей, життя яких ви робите кращим та легшим.

Друге: запишіть три своїх досягнення, які вважаєте важливими.

Третє: потрібно виділити та записати п’ять своїх талантів або здібностей, які є невід’ємною частиною вашої особистості.

Четверте: виділіть чотири компліменти, які вам завжди приємно чути від оточення.

П’яте: зверніться до друзів або до коханої людини з проханням назвати три ваші сильні сторони.

Шосте: оберіть одну активну дію, яка допоможе приємно провести час наодинці з собою.

Сьоме: запишіть кілька кроків, які ви вже зробили для того, щоб наблизитися до своєї головної мети у житті.

Ці дії допоможуть вам адекватно себе оцінити та зрозуміти, що ви можете собою пишатися.

Але пам’ятайте, що наведені способи - це рекомендації які можуть лише підтримати вас, але суттєво ситуацію з коливаннями самооцінки не змінять. Все у ваших руках.