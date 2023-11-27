7 действенных способов для того, чтобы укрепить самооценку

Почему снижается уровень самооценки

Если самоценность человека была снижена в результате длительного негативного опыта, как правило, такое встречается, когда близкие люди обесценивают твои достижения, мечты и слова.

Равнодушие близких и друзей очень сильно бьет по самооценке каждого человека, поскольку нам важно слышать и чувствовать поддержку. Также на самооценку влияет самовосприятие, ведь человек может достигать многого, но не быть удовлетворенным собой.

Но в таких случаях можно помочь и выполнить несколько задач, которые выведут вас на новый уровень самоценности. Однако все зависит только от вас.

Как повысить самооценку (фото: Freepik)

7 способов для повышения самооценки

Первое: возьмите блокнот и ручку, запишите имена трех людей, жизнь которых вы делаете лучше и легче.

Второе: запишите три своих достижения, которые считаете важными.

Третье: нужно выделить и записать пять своих талантов или способностей, являющихся неотъемлемой частью вашей личности.

Четвертое: выделите четыре комплимента, которые вам всегда приятно слышать от окружающих.

Пятое: обратитесь к друзьям или любимому человеку с просьбой назвать три ваши сильные стороны.

Шестое: выберите одно активное действие, которое поможет приятно провести время наедине с собой.

Седьмое: запишите несколько шагов, которые вы сделали для того, чтобы приблизиться к своей главной цели в жизни.

Эти действия помогут вам адекватно себя оценить и понять, что вы можете гордиться собой.

Но помните, что приведенные способы - это рекомендации, которые могут только поддержать вас, но существенно ситуацию с колебаниями самооценки не изменят. Всё в ваших руках.