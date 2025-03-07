7 березня: яке сьогодні церковне свято, що не можна робити і прикмети

7 березня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять святого Павла Препростого та ікони Богородиці "Споручниця грішних". До кінця року залишається 299 днів.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 7 березня і у кого День ангела.

Що за церковне свято сьогодні

7 березня православні християни вшановують пам’ять святого Павла Препростого (за старим стилем - 20 березня). Він відзначився своєю добротою та праведним життям.

Святий Павло жив у III-IV столітті в Єгипті. Завдяки щирості та лагідному характеру отримав ім’я Препростий. Після зради дружини він вирішив присвятити життя служінню Богу та вирушив до монастиря святого Антонія Великого.

Антоній спершу не хотів приймати Павла до монастиря, бо вважав, що той не витримає суворого життя пустельника. Однак Павло три дні залишався біля келії святого без їжі та води, доводячи свою рішучість. Врешті, Антоній погодився, але випробував його постом, молитвами та нічними чуваннями.

Згодом Павло отримав дар зцілення та вигнання бісів. Він безкорисливо допомагав людям, а його віра була настільки сильною, що навіть Антоній визнав: деякі злих духів здатний перемогти лише Павло. За переказами, одного разу святий Павло вигнав біса з юнака, не зрушуючи з місця, доки нечистий дух не покинув тіло та не пішов у Червоне море.

7 березня також пов’язане з чудотворною іконою Богородиці "Споручниця грішних". Цей образ відзначився своєю цілющою силою, хоча довгий час про нього ніхто не знав.

Походження ікони залишається загадкою. Вперше про неї згадали у XIX столітті - тоді вона знаходилася в каплиці Одріно-Миколаївського чоловічого монастиря. Образ був настільки старим, що на нього майже не звертали уваги.

Згодом парафіяни почали бачити у снах знамення про чудодійні властивості ікони. Після цього її перенесли до храму, і сталося диво – молитви перед нею допомагали хворим, зокрема під час епідемії холери.

В Україні є відома Корецька ікона "Споручниця грішних", яка знаходиться у Свято-Троїцькому монастирі в Рівненській області.

Ікона "Споручниця грішних" (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити 7 березня

Зараз триває Великий піст, і тим, хто дотримується обмежень, варто пам’ятати про правила харчування.

7 березня передбачене сухоїдіння - це означає, що дозволені лише сира їжа без олії. У меню можуть бути хліб, горіхи, овочі, фрукти, сухофрукти, мед.

Ще церква встановила певні правила, яких варто дотримуватися цього дня.

Не можна лаятися, ображати інших, бажати комусь зла.

Заборонено поширювати плітки та відмовляти в допомозі.

Не слід піддаватися зневірі, лінуватися або заздрити іншим.

Окрім цього, існують народні заборони:

Не варто з’ясовувати стосунки - сварка може затягнутися надовго.

Не рекомендується пересаджувати рослини та сіяти - вони можуть не прижитися.

Народні прикмети і традиції 7 березня

Наші предки спостерігали за природою та вважали, що в цей день можна передбачити погоду на майбутнє.

Якщо голуби воркують, а синиці починають облаштовувати гнізда - незабаром потеплішає.

Якщо небо безхмарне та сонце світить яскраво - скоро зміниться погода.

Світло-рожевий або золотавий світанок віщує гарну погоду.

Якщо день туманний - літо буде дощовим.

Той, хто першим у сім’ї побачить граків, за прикметою, буде найщасливішим цього року.

Якщо в цей день прилетіла перша ластівка - рік обіцяє бути вдалим.

У кого День ангела 7 березня

Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Омелян, Євдокія, Катерина, Ксенія, Анна, Антоніна, Василь, Микола, Павло, Євген.

За старим стилем іменини в Михайла, Миколи, Параскеви, Сергія, Степана, Федора, Пилипа, Андрія, Варвари, Віктора, Володимира, Єлизавети, Івана, Йосипа, Ірини.

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