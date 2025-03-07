7 марта: какой сегодня церковный праздник, что нельзя делать и приметы

7 марта православные христиане в Украине по новому стилю чтят память святого Павла Препростого и иконы Богородицы "Споручница грешных". До конца года остается 299 дней.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 7 марта и у кого День ангела.

Что за церковный праздник сегодня

7 марта православные христиане чтят память святого Павла Препростого (по старому стилю - 20 марта). Он отличился своей добротой и праведной жизнью.

Святой Павел жил в III-IV веке в Египте. Благодаря искренности и кроткому характеру получил имя Препростой. После измены жены он решил посвятить жизнь служению Богу и отправился в монастырь святого Антония Великого.

Антоний сначала не хотел принимать Павла в монастырь, так как считал, что тот не выдержит суровой жизни отшельника. Однако Павел три дня оставался возле кельи святого без еды и воды, доказывая свою решимость. Наконец, Антоний согласился, но испытал его постом, молитвами и ночными бдениями.

Впоследствии Павел получил дар исцеления и изгнания бесов. Он бескорыстно помогал людям, а его вера была настолько сильной, что даже Антоний признал: некоторых злых духов способен победить только Павел. По преданию, однажды святой Павел изгнал беса из юноши, не сдвигаясь с места, пока нечистый дух не покинул тело и не ушел в Красное море.

7 марта также связано с чудотворной иконой Богородицы "Споручница грешных". Этот образ отличился своей целебной силой, хотя долгое время о нем никто не знал.

Происхождение иконы остается загадкой. Впервые о ней вспомнили в XIX веке - тогда она находилась в часовне Одрино-Николаевского мужского монастыря. Образ был настолько старым, что на него почти не обращали внимания.

Впоследствии прихожане начали видеть во снах знамения о чудодейственных свойствах иконы. После этого ее перенесли в храм, и произошло чудо - молитвы перед ней помогали больным, в частности во время эпидемии холеры.

В Украине есть известная Корецкая икона "Споручница грешных", которая находится в Свято-Троицком монастыре в Ровенской области.

Икона "Споручница грешных" (изображение: Википедия)

Что нельзя делать 7 марта

Сейчас продолжается Великий пост, и тем, кто придерживается ограничений, стоит помнить о правилах питания.

7 марта предусмотрено сухоядение - это означает, что разрешены только сырая пища без масла. В меню могут быть хлеб, орехи, овощи, фрукты, сухофрукты, мед.

Еще церковь установила определенные правила, которых стоит придерживаться в этот день.

Нельзя ругаться, оскорблять других, желать кому-то зла.

Запрещено распространять сплетни и отказывать в помощи.

Не следует поддаваться унынию, лениться или завидовать другим.

Кроме этого, существуют народные запреты:

Не стоит выяснять отношения - ссора может затянуться надолго.

Не рекомендуется пересаживать растения и сеять - они могут не прижиться.

Народные приметы и традиции 7 марта

Наши предки наблюдали за природой и считали, что в этот день можно предсказать погоду на будущее.

Если голуби воркуют, а синицы начинают обустраивать гнезда - вскоре потеплеет.

Если небо безоблачное и солнце светит ярко - скоро изменится погода.

Светло-розовый или золотистый рассвет предвещает хорошую погоду.

Если день туманный - лето будет дождливым.

Тот, кто первым в семье увидит грачей, по примете, будет самым счастливым в этом году.

Если в этот день прилетела первая ласточка - год обещает быть удачным.

У кого День ангела 7 марта

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Емельян, Евдокия, Екатерина, Ксения, Анна, Антонина, Василий, Николай, Павел, Евгений.

По старому стилю именины у Михаила, Николая, Параскевы, Сергея, Степана, Федора, Филиппа, Андрея, Варвары, Виктора, Владимира, Елизаветы, Ивана, Иосифа, Ирины.

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