7 марта: какой сегодня церковный праздник, что нельзя делать и приметы
7 марта православные христиане в Украине по новому стилю чтят память святого Павла Препростого и иконы Богородицы "Споручница грешных". До конца года остается 299 дней.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 7 марта и у кого День ангела.
Что за церковный праздник сегодня
7 марта православные христиане чтят память святого Павла Препростого (по старому стилю - 20 марта). Он отличился своей добротой и праведной жизнью.
Святой Павел жил в III-IV веке в Египте. Благодаря искренности и кроткому характеру получил имя Препростой. После измены жены он решил посвятить жизнь служению Богу и отправился в монастырь святого Антония Великого.
Антоний сначала не хотел принимать Павла в монастырь, так как считал, что тот не выдержит суровой жизни отшельника. Однако Павел три дня оставался возле кельи святого без еды и воды, доказывая свою решимость. Наконец, Антоний согласился, но испытал его постом, молитвами и ночными бдениями.
Впоследствии Павел получил дар исцеления и изгнания бесов. Он бескорыстно помогал людям, а его вера была настолько сильной, что даже Антоний признал: некоторых злых духов способен победить только Павел. По преданию, однажды святой Павел изгнал беса из юноши, не сдвигаясь с места, пока нечистый дух не покинул тело и не ушел в Красное море.
7 марта также связано с чудотворной иконой Богородицы "Споручница грешных". Этот образ отличился своей целебной силой, хотя долгое время о нем никто не знал.
Происхождение иконы остается загадкой. Впервые о ней вспомнили в XIX веке - тогда она находилась в часовне Одрино-Николаевского мужского монастыря. Образ был настолько старым, что на него почти не обращали внимания.
Впоследствии прихожане начали видеть во снах знамения о чудодейственных свойствах иконы. После этого ее перенесли в храм, и произошло чудо - молитвы перед ней помогали больным, в частности во время эпидемии холеры.
В Украине есть известная Корецкая икона "Споручница грешных", которая находится в Свято-Троицком монастыре в Ровенской области.
Икона "Споручница грешных" (изображение: Википедия)
Что нельзя делать 7 марта
Сейчас продолжается Великий пост, и тем, кто придерживается ограничений, стоит помнить о правилах питания.
7 марта предусмотрено сухоядение - это означает, что разрешены только сырая пища без масла. В меню могут быть хлеб, орехи, овощи, фрукты, сухофрукты, мед.
Еще церковь установила определенные правила, которых стоит придерживаться в этот день.
- Нельзя ругаться, оскорблять других, желать кому-то зла.
- Запрещено распространять сплетни и отказывать в помощи.
- Не следует поддаваться унынию, лениться или завидовать другим.
Кроме этого, существуют народные запреты:
- Не стоит выяснять отношения - ссора может затянуться надолго.
- Не рекомендуется пересаживать растения и сеять - они могут не прижиться.
Народные приметы и традиции 7 марта
Наши предки наблюдали за природой и считали, что в этот день можно предсказать погоду на будущее.
- Если голуби воркуют, а синицы начинают обустраивать гнезда - вскоре потеплеет.
- Если небо безоблачное и солнце светит ярко - скоро изменится погода.
- Светло-розовый или золотистый рассвет предвещает хорошую погоду.
- Если день туманный - лето будет дождливым.
- Тот, кто первым в семье увидит грачей, по примете, будет самым счастливым в этом году.
- Если в этот день прилетела первая ласточка - год обещает быть удачным.
У кого День ангела 7 марта
Именины сегодня по церковному календарю отмечают Емельян, Евдокия, Екатерина, Ксения, Анна, Антонина, Василий, Николай, Павел, Евгений.
По старому стилю именины у Михаила, Николая, Параскевы, Сергея, Степана, Федора, Филиппа, Андрея, Варвары, Виктора, Владимира, Елизаветы, Ивана, Иосифа, Ирины.
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При подготовке материала использовались источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Википедия.