7 базових порад, як не замерзнути на вулиці взимку

Зима - це пора, коли потрібно особливо дбати про своє здоров'я та комфорт на вулиці. Підготовка до сильних холодів може стати запорукою того, щоб не тільки залишатися здоровим, але й отримувати від зимових прогулянок максимум задоволення. Як не замерзнути на вулиці?

РБК-Україна (проект Styler) надає кілька простих порад, які допоможуть зберегти тепло в будь-яку холодну пору року.

Тепле взуття

Холодне взуття може призвести до швидкого переохолодження, тому вибір взуття дуже важливий. Обирайте зимове взуття з теплою підкладкою, що дозволяє ногам залишатися сухими та теплими навіть в найхолодніші дні.

Також звертайте увагу на підошву: вона повинна бути неслизькою, щоб уникнути падінь на льоду. Пара взуття з мембраною забезпечить вам додатковий захист від вологи.

Вибір одягу: кілька шарів

Перший крок до збереження тепла - це правильний вибір одягу. Одягати кілька шарів - це найкращий спосіб зберігати тепло, оскільки між ними утворюється прошарок повітря, який діє як ізолятор.

Важливо починати з базового шару, який відводить вологу від тіла, а завершити верхнім теплим одягом, що захищає від вітру та снігу. Не забувайте про рукавички, шарф та шапку - вони допомагають зберігати тепло в найвразливіших частинах тіла.

Максимум поверхні тіла має бути закрито одягом (фото: Pixabay.com)

Правильне харчування

Харчування відіграє важливу роль у підтримці тепла організму. Ситна, калорійна їжа допоможе організму витримати холод, тому не варто нехтувати сніданками або обідами під час морозів.

Особливо корисні теплі страви, які будуть не тільки живити вас, але й зігрівати. У цей час важливо пити багато рідини, зокрема гарячі напої, як-от чай або какао.

Не забувайте про вітамін C

Вітамін C - це важливий елемент для підтримки імунної системи, особливо в холодну пору року. Його дефіцит може зробити вас вразливими до простудних захворювань, тому важливо збільшити споживання продуктів, багатих на цей вітамін.

Включіть в раціон цитрусові, ягоди, зелень та квашену капусту, щоб підвищити свій імунітет і протистояти холоду. Вітамін C також підтримує нормальний кровообіг, що допомагає тілі залишатися теплим.

Гарячі напої для швидкого зігрівання

Гарячі напої не тільки допомагають зігрітися, але й додають енергії для боротьби з холодом. Вибір може бути різним: від чаю та кави до спеціальних зимових коктейлів на основі меду та лимона.

Важливо, щоб напій був не тільки гарячим, але й живильним. У морозні дні можна також спробувати приготувати гарячий глінтвейн, що зігріє та підтримує настрій.

Враховуйте, чи є поруч туалет, якщо ви випили на вулиці багато гарячих напоїв (фото: Freepik.com)

Рухайтеся більше

Фізична активність - один з найкращих способів зігрітися на холоді. Якщо ви перебуваєте на вулиці в сильний мороз, намагайтеся рухатися швидше, оскільки навіть невеликі фізичні навантаження можуть підвищити температуру тіла.

Прогулянка чи легка зарядка стимулює кровообіг, покращує теплообмін і дозволяє не замерзнути. Зробіть кілька вправ на місці - це допоможе вам розігрітися і не застудитися.

Зберігайте тепло в транспорті та будинку

Повертаючись додому або в транспорт, важливо дбати про збереження тепла, щоб не застудитися після перебування на морозі.

У транспорті намагайтеся стояти або сидіти, зігріваючи своє тіло, а вдома не забувайте про правильну температуру в приміщенні. Пам'ятайте, що навіть вдома потрібно уникати різких температурних перепадів, щоб не наражати організм на стрес.