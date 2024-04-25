7 банальних залежностей, які заважають вам стати краще: список

Порівняння себе з іншими

Це призводить до досягнення "не ваших" цілей, що не приносять щастя. Незадоволеності життям і синдрому самозванця, а також до відчуття невпевненості та неповноцінності.

Порада. Додайте просту практику вдячності до своєї рутини. Згадайте усі (навіть маленькі) перемоги дня і похваліть себе.

Звичка здаватися

Надійний спосіб гарантувати собі провал - це здатися. Щоб випередити більшість людей, часто нам достатньо простого терпіння. Удача любить наполегливість і дисципліну.

Порада. Пообіцяйте другові: якщо здаєтесь - віддасте йому 100 доларів чи щось дороге для вас. Це змотивує дотримати обіцянку.

Прокрастинація

Чим довше відкладаєте свої цілі на потім, тим більше віддаляєтесь від них.

Порада. Правило 5-ти хвилин. Якщо хочеться відкласти справу, просто попрацюйте над нею протягом 5-ти хвилин. Найважча частина завдання - побороти свою лінь на початку.

Які залежності заважають вам рости і бути кращими (фото: Freepik)

Зона комфорту

Зона комфорту - це місце, де помирають мрії. Вам не потрібно стрибати зі скелі, але не бійтеся підійти трохи ближче до краю. Вам відкриється ширший горизонт.

Порада. Будьте в зоні комфорту 85% часу, але виходьте з неї на 15%. Це ваш плацдарм росту.

Залежність від телефону

Залежність від телефону небезпечна, це дуже шкідливо для здоров’я, для очей та нервової системи, адже моніторинг підвищує тривожність.

Порада. Дайте спокій телефону за 1 годину перед сном. Не тягніться до нього протягом години після пробудження. Життя зміниться, встигнете більше.

Очікування ідеальних умов, щоб щось почати

У світі точно існує людина, яка быльш кваліфікована, ніж ви, і живе так, як ви не наважуєтесь. Просто тому, що діє.

Порада. Використовуйте правило 70% Джеффа Безоса: дійте, коли у вас є 70% інформації, яка необхідна для старту.

Скиглення

Скарги часто здаються безневинними. Але з часом вони навчать ваш мозок шукати негатив у всьому.

Порада. Носіть гумовий браслет на запʼясті протягом тижня. Кожного разу, коли скаржитесь, натягніть і відпустіть його. Бажання скиглити швидко відпаде.