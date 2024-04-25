7 банальных зависимостей, которые мешают вам стать лучше: список

Сравнение себя с другими

Это приводит к достижению "не ваших" целей, не приносящих счастья. Неудовлетворенность жизнью и синдром самозванца, а также чувство неуверенности и неполноценности.

Совет. Добавьте простую практику благодарности в свою рутину. Вспомните все (даже маленькие) победы дня и похвалите себя.

Привычка сдаваться

Надежный способ гарантировать себе провал - это сдаться. Чтобы опередить большинство людей, часто нам достаточно простого терпения. Удача любит настойчивость и дисциплину.

Совет. Пообещайте другу: если сдаетесь - отдадите ему 100 долларов или что-нибудь дорогое для вас. Это мотивирует сдержать обещание.

Прокрастинация

Чем дольше откладываете свои цели на потом, тем больше удаляетесь от них.

Совет. Правило 5 минут. Если хочется отложить дело, просто поработайте над ним в течение 5 минут. Самая трудная часть задачи - побороть свою лень в начале.

Какие зависимости мешают вам расти и быть лучше (фото: Freepik)

Зона комфорта

Зона комфорта - это место, где умирают мечты. Вам не нужно прыгать со скалы, но не бойтесь подойти поближе к краю. Вам откроется более широкий горизонт.

Совет. Будьте в зоне комфорта 85% времени, но выходите из нее на 15%. Это ваш плацдарм роста.

Зависимость от телефона

Зависимость от телефона опасна, это очень вредно для здоровья, глаз и нервной системы, ведь мониторинг повышает тревожность.

Совет. Оставьте в покое телефон за 1 час до сна. Не тянитесь к нему в течение часа после пробуждения. Жизнь изменится, успеете больше.

Ожидание идеальных условий, чтобы что-то начать

В мире точно существует человек, который более квалифицирован, чем вы, и живет так, как вы не решаетесь. Просто потому, что действует.

Совет. Используйте правило 70% Джеффа Безоса: действуйте, когда у вас есть 70% информации, необходимой для старта.

Нытье

Жалобы часто кажутся невинными. Но со временем они научат ваш мозг искать негатив во всем.

Совет. Носите резиновый браслет на запястье в течение недели. Каждый раз, когда жалуетесь, натяните и отпустите его. Желание скулить быстро отпадет.