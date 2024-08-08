7 правил прибирання, яких варто дотримуватися навіть постійно зайнятим людям

Завжди знімайте взуття

Прибирання вдома неминуче, але ви можете впливати на те, як часто вам потрібно прибирати приміщення. Взуття, яке було на вулиці, може залишати сліди з небажаного бруду, пилу і навіть бактерій.

Якщо ви шукаєте простий спосіб звести до мінімуму кількість бруду та уникнути постійної санітарної обробки підлоги, краще залишайте своє взуття біля дверей - навіть якщо треба всього лише забігти в кімнату за забутим телефоном або гаманцем.

Організуйте простір для зручності

У дитинстві нерідко можна почути від батьків, що все має своє місце: посуд, іграшки та одяг. Доросле життя робить життя насиченим, а організацію простора - заплутаною, адже навряд хтось хоче витрачати на прибирання вільний від роботи час.

Виявляється, порада батьків щодо прибирання залишається актуальною - в гармидері майже неможливо швидко знайти потрібну річ. Для того, щоб підтримувати оселю в порядку при надзвичайно напруженому способі життя, важливо спочатку організувати простір для комфорту.

Це означає, що слід навести лад у вашому домі, створивши організаційні системи, які ви зможете підтримувати. Без такої системи будь-кому, особливо тому, хто має щільний графік, важко дотримуватися чистоти оселі.

Використовуйте таймер для прибирання

Зазвичай, навіть щільний графік може залишити хоча б 15 хвилин вільного часу. Замість того, щоб гортати стрічку Instagram, експерти з прибирання пропонують витратити цей час на облаштування свого простору.

Прибирання за 15 хвилин - це проста техніка, коли ви обираєте завдання, встановлюєте таймер на 15 хвилин і зосереджуєте свій розум і тіло на досягненні мети.

Це може здатися не таким вже й великим проміжком часу - особливо, коли у вас так багато справ - але якщо виділити трохи часу щодня, це зможе запобігти накопиченню безладу.

Прибирайте під час інших справ

Коли у вас дуже завантажений графік, додати щось ще до свого розкладу може здатися надскладним завданням. Проте, замість того, щоб створити ще більше обов'язків після роботи, прибирайте під час того, як виконуєте щоденні справи.

Наприклад, складайте речі на свої місця або прибирайте їх після того, як ви ними скористалися, мийте посуд після прийому їжі та споліскуйте умивальник після ранкового вмивання.

Створіть рутину в прибиранні

Легко відкласти прибирання - проте це означає більше накопичених речей, коли ви все ж таки доберетеся до нього.

Легше стабільно підтримувати чистоту в домі, а якщо прибирати потроху щодня, то завдання прибирання всієї оселі можна розбити на легші для виконання частини.

Для цього рекомендують скласти графік прибирання, щоб знати, які дні присвячені конкретним завданням, наприклад, витирати пил щопонеділка і пилососити щовівторка.

Зберігайте засоби для прибирання під рукою

Наявність спеціального місця для всіх ваших засобів для прибирання та інструментів може допомогти вам почуватися більш організовано, але спробуйте тримати універсальний спрей під рукою у ванній або на кухні, щоб ви могли прибирати більш регулярно.

Таким чином, коли ви побачите щось, що потребує уваги, ви зможете прибрати про це одразу, а не додавати до списку справ.

Прибирайте від верхніх поверхонь до нижніх

Почніть тиждень з витирання пилу та протирання верхніх поверхонь, таких як полиці та шафи, а потім зосередьтеся на підлозі.

Прибирання "зверху вниз" означає, що сміття зверху потрапить на брудну підлогу, а не на чисту. Прибираючи пилососом, не забувайте про невеликі простори під духовкою, між стіною та холодильником, а також про місця під меблями, де може накопичуватися бруд.