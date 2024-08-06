Як краще чистити шторку для ванної, щоб знищити мікроби й бруд
Попри те, що шторки для ванної, здавалося б, мають бути чистими - адже постійно контактують з водою та милом - вплив вологи та тепла може призводити до розвитку бактерій та появи цвілі. Тому час від часу необхідно ретельно прати цей елемент ванної.
Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Real Simple.
Як часто чистити шторку для ванної
Шторку для ванної радять чистити приблизно раз на місяць. Якщо тканинна шторка нечасто контактує з водою, її можна прати раз на три місяці.
Однак фіранка для ванної з пластику потребує очищення щомісяця, щоб уникнути накопичення бактерій і продовжити термін її служби. Крім цього, слід щотижня чистити двері для душу, щоб видалити мильний наліт і запобігти утворенню цвілі.
Як прати шторку для ванної пральній машині
Пральна машинка полегшує процес очищення шторки для ванної кімнати. Однак, якщо на шторці є стійкий мильний наліт або пліснява, особливо внизу, радять використати ферментний спрей для виведення плям.
Такі засоби допомагають розщепити і видалити стійкі забруднення, а також залишки біологічних рідин.
Потім замочіть забруднену ділянку в кисневому відбілювачі, а перед пранням почистьте щіткою з м'якою щетиною. Після цього покладіть шторку у в пральну машину разом із рушником і 0,5 склянки харчової соди, знявши пластикові кільця.
Сода допоможе розщепити бруд, а рушники заповнять простір барабана машинки. Рушники також роблять дива з пластиковими фіранками, оскільки вони не дадуть їм зім'ятися в машині.
Втім, хоча пластикові фіранки для ванної можна прати в пральній машині, їх ні в якому разі не можна кидати в сушарку, оскільки висока температура пошкодить матеріал. Крім цього, їх необхідно прати в теплій або холодній воді, щоб запобігти деформації.
Щойно пральна машина дійде до циклу ополіскування, рекомендують додати 0,5 склянки оцту - це також допоможе прибрати залишки бруду.
Коли цикл прання завершиться, вийміть шторку для душу і повісьте її сушитися. Зручне місце для цього - над ванною; таким чином вода буде стікати у ванну.
Як прати шторку для ванної вручну
Шторку для ванної також можна випрати вручну - використовуючи соду та оцет. Розчин цих двох інгредієнтів допомагає видалити залишки мила і шампуню, а також дезодорує матеріал.
Проте краще видалити всі стійкі плями перед пранням - за допомогою ферментного спрею.
Наповніть велику раковину або таз теплою водою і додайте рівні частини білого оцту та харчової соди (приблизно по 0,5 склянки). Замочіть шторку в розчині приблизно на 10 хвилин.
Щоб видалити плями і бруд, додатково можна використати м'яку щітку, промивши тканину після прання. Після цього витягніть шторку і повісьте її сушитися на кріплення.
Нещодавно ми писали про те, як чистити ванну з різного матеріалу домашніми засобами.
А також розповідали, як почистити скляні поверхні в ванній.