67-летний генерал Кузьмук пошел в тероборону: "возраст уже не позволяет призваться"

Александр Кузьмук, генерал армии Украины, министр обороны Украины в 1996-2001 и 2004-2005 годах, за несколько дней до начала вторжения россии присоединился как доброволец к Силам территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

"21-го февраля мне все стало понятно, я принял решение, поехал в военкомат с заявлением. Мой "юный" возраст уже не позволяет мне стать в строй и призваться, засчитывайте меня добровольцем. Меня засчитали добровольцем и направили в распоряжение командующего территориальной обороной", - сказал он.

Он также считает, что враг готовился все эти годы.

"21 февраля я был уже в стадии ожидания. Мы встретились с главнокомандующим, начальником Генштаба, обсудили возможные действия. Я не учел только одного: тот нож в спину, который нам вставил Лукашенко. Я не мог предположить, что с территории Беларуси по направлению к Чернобылю, Киеву он пустит российские войска. Это направление для меня было неожиданным. Это быстрое достижение пригорода Киева. Из этого родилась трагедия Бучи, трагедия Гостомеля, трагедия Ворзеля, Ирпеня. Эта кровь на руках Лукашенко", - добавил он.

Однако блицкриг Путину не удался. Российского фюрера подвела собственная самоуверенность и вера в то, что ему удастся повторить в Украине чеченский или сирийский сценарий.

"О чем это говорит? О том, что, как и в 2014 году, путину докладывали то, что он хочет слышать. Что нет сопротивления: каравай с солью и цветами. Так и в этот раз. И на этот раз они еще больше обожгли свои головы и руки. Они встретили такое сопротивление, что никогда на это не рассчитывали. Действия их были шаблонными. Шаблонными со времен чеченской войны, со времен сирийских боев, где им никто не препятствовал, так действовали и у нас - и поплатились. А дальше конвульсии, дальше судороги. Снести в Украине все, превратить ее в сожженную землю, что они и делают. Потому что действия российской армии, российского руководства полностью копируют действия фашистской Германии", - уверен Кузьмук.