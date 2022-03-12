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67-річний генерал Кузьмук пішов у тероборону: "вік вже не дозволяє призватися"

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Субота 12 березня 2022 14:55
67-річний генерал Кузьмук пішов у тероборону: "вік вже не дозволяє призватися" Фото: генерал армії України Олександр Кузьмук (facebook.com)
Автор: Ілона Свиридова

Олександр Кузьмук, генерал армії України, міністр оборони України в 1996-2001 і 2004-2005 роках, за кілька днів до початку вторгнення Росії приєднався як доброволець до сил територіальної оборони Збройних сил України.

Про це генерал розповів в інтерв'ю YouTube-каналу "Типовий військкомат".

"21-го лютого мені все стало зрозуміло, я прийняв рішення, поїхав у військкомат із заявою. Мій "юний" вік вже не дозволяє мені стати в стрій і призватися, зараховуйте мене добровольцем. Мене зарахували добровольцем і направили в розпорядження командувача територіальною обороною", - сказав він.

Він також вважає, що ворог готувався всі ці роки.

"21 лютого я був уже в стадії очікування. Ми зустрілися з головнокомандувачем, начальником Генштабу, обговорили можливі дії. Я не врахував тільки одного: той ніж у спину, який нам вставив Лукашенко. Я не міг припустити, що з території Білорусі у напрямку до Чорнобиля, Києву він пустить російські війська. Цей напрямок для мене був несподіваним. Це швидке досягнення передмістя Києва. З цього народилася трагедія Бучі, трагедія Гостомеля, трагедія Ворзеля, Ірпеня. Ця кров на руках Лукашенка", - додав він.

Однак бліцкриг Путіну не вдався. Російського фюрера підвела власна самовпевненість і віра в те, що йому вдасться повторити в Україні чеченський або Сирійський сценарій.

"Про що це говорить? Про те, що, як і у 2014 році, Путіну доповідали те, що він хоче чути. Що немає опору: коровай з сіллю і квітами. Так і цього разу. І на цей раз вони ще більше обпалили свої голови і руки. Вони зустріли такий опір, що ніколи на це не розраховували. Дії їх були шаблонними. Шаблонними з часів чеченської війни, з часів сирійських боїв, де їм ніхто не перешкоджав, так діяли й у нас - і поплатилися. А далі конвульсії, далі судоми. Знести в Україні все, перетворити її на спалену землю, що вони і роблять. Тому що дії російської армії, російського керівництва повністю копіюють дії фашистської Німеччини", - упевнений Кузьмук.

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