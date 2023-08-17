До 600 гривень. Які надбавки до пенсії можна отримувати в Україні

За донорство

Така надбавка становить 10% від прожиткового мінімуму, тобто приблизно 258,90 гривні. Однак потрібно розуміти, що надбавку за донорство можуть отримати ті, хто мають статус Почесного донора.

Щоб його отримати, потрібно здати 40 разів максимально допустиму дозу крові чи 60 разів максимальну допустиму дозу плазми крові.

За додатковий стаж

У Пенсійному фонді України вказують, що розмір такої доплати не може перевищувати 1% від мінімального розміру пенсії за віком. Наразі прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність становить 2093 гривні. Отже, розмір доплати - 20,93 гривні.

Ця сума додається за кожен повний рік, який українець відпрацював понад обов'язкову норму страхового стажу. Тобто якщо у пенсіонера понад обов'язкову норму страхового стажу є ще +5 років, то його доплата становитиме 104,65 гривні.

За дітей

Якщо пенсіонер утримує дітей віком до 18 років, йому доплачуватимуть по 150 гривень за дитину. На таку надбавку можуть розраховувати ті, хто отримують пенсію за віком, за інвалідністю та за вислугу років.

Для отримання надбавки потрібно подати заяву у відділення ПФУ за місцем отримання пенсії, документи, які засвідчують особу, родинні стосунки та вік утриманця, що підтверджують перебування його на утриманні заявника.

За вік

Пенсіонери від 70 років отримують 300 гривень надбавки, від 75 до 80 років - 456 гривень, а пенсіонерам старше 80 років доплачують по 579 гривень. Такі доплати є щомісячними з моменту настання певного віку.