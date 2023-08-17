До 600 грн. Какие надбавки к пенсии можно получать в Украине

За донорство

Такая надбавка составляет 10% от прожиточного минимума, то есть примерно 258,90 гривны. Однако следует понимать, что прибавку за донорство могут получить те, кто у кого есть статус Почетного донора.

Чтобы его получить, нужно сдать 40 раз максимальную допустимую дозу крови или 60 раз максимальную допустимую дозу плазмы крови.

За дополнительный стаж

В Пенсионном фонде Украины указывают, что размер такой доплаты не может превышать 1% минимального размера пенсии по возрасту. Прожиточный минимум для людей, потерявших трудоспособность составляет 2093 гривны. Итак, размер доплаты - 20,93 гривны.

Эта сумма прилагается за каждый полный год, который украинец отработал сверх обязательной нормы страхового стажа. То есть если у пенсионера сверх обязательной нормы страхового стажа есть еще +5 лет, то его доплата будет составлять 104,65 гривны.

За детей

Если пенсионер содержит детей в возрасте до 18 лет, ему будут доплачивать по 150 гривен за ребенка. На такую надбавку могут рассчитывать те, кто получает пенсию по возрасту, по инвалидности и за выслугу лет.

Для получения надбавки необходимо подать заявление в отделение ПФУ по месту получения пенсии, документы, удостоверяющие личность, родственные отношения и возраст ребенка, подтверждающие пребывание его на содержании заявителя.

За возраст

Пенсионеры от 70 лет получают 300 гривен надбавки, от 75 до 80 лет - 456 гривен, а пенсионерам старше 80 лет доплачивают по 579 гривен. Такие доплаты являются ежемесячными с момента наступления определенного возраста.