60 років у шлюбі: неймовірна пара назвала 3 головних умови для щасливого життя

Аліса багато років працювала хатньою робітницею, а згодом вийшла на пенсію та переїхала до будинку для людей похилого віку. Алек відвідує кохану там щодня та турбується про неї.

Вони познайомилися, коли їм було по 19 років і кажуть, що це було кохання з першого погляду. В далекому 1962 році вони зустрілися під час роботи в Culter Mills Social Club.

У подружжя є син, якого звати Гарі, а ще двоє онуків - 22-річний Лоурі та 19-річна Еллі.

Гарі та його дружина Шейла відсвяткували свою 26-ту річницю весілля в один день з батьками. На честь подвійного свята була влаштована вечірка, на якій виступала місцева співачка Кейт Макферсон. А ще вони отримали спеціального листа з привітанням від короля.

Алек та Аліса відсвяткували 60-ту річницю шлюбу (фото: dailyrecord)

Подружжя, яке прожило довге та щасливе життя, пояснює успіх свого шлюбу всього 3 речами:

Постійний пошук компромісів

Любов до подорожей та пригод

Вони ніколи не лягали спати злими одне на одного

Аліса дала декілька порад для молодих пар:

"Завжди знаходьте час один для одного й ніколи не лягайте спати, поки не помиритесь. Пам'ятайте, компроміс - одна з найважливіших складових шлюбу, тож не затягуйте безглузді розбіжності", - радить жінка.

"Наші стосунки завжди були пригодою, і з моменту нашого знайомства у нас була спільна любов до подорожей. Ми відвідали кілька чудових країн протягом багатьох років, іноді подорожуючи аж до Сінгапуру та Гонконгу, де ми створили спогади на все життя", - розповів Алек.

Алек та Аліса в день весілля (фото: dailyrecord)

Він додав, що пам'ятає день одруження і здається, ніби це було вчора. До їхньої машини, за традицією, прив'язали банки, але довелося їх відрізати, бо вони були дуже галасливими. Алек зізнається, що відтоді кожен його день був хорошим.