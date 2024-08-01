60 лет в браке: невероятная пара назвала 3 главных условия для счастливой жизни

Алиса и Алек из Шотландии прожили в браке 60 лет. По случаю бриллиантовой годовщины своего брака они получили специальное письмо с поздравлениями от короля Великобритании. А еще эти вечно влюбленные - долгожители, потому что им уже исполнилось по 81 год.
Какими секретами счастливой и долгой жизни поделились Алиса и Алек, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Record.
Алиса много лет работала домработницей, а впоследствии вышла на пенсию и переехала в дом престарелых. Алек посещает любимую там каждый день и заботится о ней.
Они познакомились, когда им было по 19 лет и говорят, что это была любовь с первого взгляда. В далеком 1962 году они встретились во время работы в Culter Mills Social Club.
У супругов есть сын, которого зовут Гарри, а еще двое внуков - 22-летний Лоури и 19-летняя Элли.
Гарри и его жена Шейла отпраздновали свою 26-ю годовщину свадьбы в один день с родителями. В честь двойного праздника была устроена вечеринка, где выступала местная певица Кейт Макферсон. А еще они получили специальное письмо с поздравлением от короля.
Алек и Алиса отпраздновали 60-летие брака (фото: dailyrecord)
Супруги, прожившие долгую и счастливую жизнь, объясняют успех своего брака всего 3 вещами:
Алиса дала несколько советов для молодых пар:
"Всегда находите время друг для друга и никогда не ложитесь спать, пока не помиритесь. Помните, компромисс - одна из важнейших составляющих брака, поэтому не затягивайте бессмысленные разногласия", - советует женщина.
"Наши отношения всегда были приключением, и с момента нашего знакомства у нас была общая любовь к путешествиям. Мы посетили несколько замечательных стран в течение многих лет, иногда путешествуя в Сингапур и Гонконг, где мы создали воспоминания на всю жизнь", - рассказал Алек.
Алек и Алиса в день свадьбы (фото: dailyrecord)
Он добавил, что помнит день женитьбы и кажется, будто это было вчера. К их машине по традиции привязали банки, но пришлось их отрезать, потому что они были очень шумными. Алек признается, что с тех пор каждый день был хорошим.
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