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60 лет в браке: невероятная пара назвала 3 главных условия для счастливой жизни

Пара, прожившая в браке 60 лет, дала три совета (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Алиса и Алек из Шотландии прожили в браке 60 лет. По случаю бриллиантовой годовщины своего брака они получили специальное письмо с поздравлениями от короля Великобритании. А еще эти вечно влюбленные - долгожители, потому что им уже исполнилось по 81 год.

Какими секретами счастливой и долгой жизни поделились Алиса и Алек, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Record.

Алиса много лет работала домработницей, а впоследствии вышла на пенсию и переехала в дом престарелых. Алек посещает любимую там каждый день и заботится о ней.

Они познакомились, когда им было по 19 лет и говорят, что это была любовь с первого взгляда. В далеком 1962 году они встретились во время работы в Culter Mills Social Club.

У супругов есть сын, которого зовут Гарри, а еще двое внуков - 22-летний Лоури и 19-летняя Элли.

Гарри и его жена Шейла отпраздновали свою 26-ю годовщину свадьбы в один день с родителями. В честь двойного праздника была устроена вечеринка, где выступала местная певица Кейт Макферсон. А еще они получили специальное письмо с поздравлением от короля.

Алек и Алиса отпраздновали 60-летие брака (фото: dailyrecord)

Супруги, прожившие долгую и счастливую жизнь, объясняют успех своего брака всего 3 вещами:

  • Постоянный поиск компромиссов
  • Любовь к путешествиям и приключениям
  • Они никогда не ложились спать злыми друг на друга

Алиса дала несколько советов для молодых пар:

"Всегда находите время друг для друга и никогда не ложитесь спать, пока не помиритесь. Помните, компромисс - одна из важнейших составляющих брака, поэтому не затягивайте бессмысленные разногласия", - советует женщина.

"Наши отношения всегда были приключением, и с момента нашего знакомства у нас была общая любовь к путешествиям. Мы посетили несколько замечательных стран в течение многих лет, иногда путешествуя в Сингапур и Гонконг, где мы создали воспоминания на всю жизнь", - рассказал Алек.

Алек и Алиса в день свадьбы (фото: dailyrecord)

Он добавил, что помнит день женитьбы и кажется, будто это было вчера. К их машине по традиции привязали банки, но пришлось их отрезать, потому что они были очень шумными. Алек признается, что с тех пор каждый день был хорошим.

Раньше мы писали о том, как создать идеальную пару.

А еще рассказывали о том, без каких 5 вещей невозможен счастливый брак.

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