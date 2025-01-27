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6 звичок під час ходьби, які сильно шкодять колінам і хребту

Яких помилок уникати під час ходьби (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Ходьба є дуже ефективною вправою, яка може допомогти зменшити ризик депресії, високого кров’яного тиску та серцевих захворювань. Під час ходьби варто уникати помилок, які шкодять суглобам та спині.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!

Якщо ви раптово збільшите інтенсивність ходьби або відстань, ваші коліна не встигнуть адаптуватися до додаткових факторів стресу. Це може призвести до болісних травм, таких як тендиніт надколінка або синдром стегно-гомілкової смуги.

Хорошим емпіричним правилом є збільшення відстані або інтенсивності приблизно на 10-20% на тиждень. Це дозволяє колінному суглобу та навколишнім м’язам адаптуватися.

Проблеми з ходою

Ходьба з неправильною поставою може виглядати як занадто великий нахил вперед. Зміщення може додати додатковий стрес і тиск на коліна, викликаючи біль і напругу в суглобах з часом.

Встаньте високо з розслабленими плечима і дозвольте рукам природно розмахувати під час ходьби. Тримайте груди піднятими, а плечі рівними. 

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