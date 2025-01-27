6 привычек во время ходьбы, которые сильно вредят коленям и позвоночнику

Если вы внезапно увеличите интенсивность ходьбы или расстояние, ваши колени не успеют адаптироваться к дополнительным факторам стресса. Это может привести к болезненным травмам, таким как тендинит надколенника или синдром бедренно-голеностопной полосы.

Хорошим эмпирическим правилом является увеличение расстояния или интенсивности примерно на 10-20% в неделю. Это позволяет коленному суставу и окружающим мышцам адаптироваться.

Проблемы с походкой

Ходьба с неправильной осанкой может выглядеть как слишком большой наклон вперед. Смещение может добавить дополнительный стресс и давление на колени, вызывая боль и напряжение в суставах со временем.

Встаньте высоко с расслабленными плечами и позвольте рукам естественно размахивать во время ходьбы. Держите грудь приподнятой, а плечи ровными.