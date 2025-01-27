6 привычек во время ходьбы, которые сильно вредят коленям и позвоночнику

Ходьба является очень эффективным упражнением, которое может помочь уменьшить риск депрессии, высокого кровяного давления и сердечных заболеваний. Во время ходьбы следует избегать ошибок, которые вредят суставам и спине.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Если вы внезапно увеличите интенсивность ходьбы или расстояние, ваши колени не успеют адаптироваться к дополнительным факторам стресса. Это может привести к болезненным травмам, таким как тендинит надколенника или синдром бедренно-голеностопной полосы.
Хорошим эмпирическим правилом является увеличение расстояния или интенсивности примерно на 10-20% в неделю. Это позволяет коленному суставу и окружающим мышцам адаптироваться.
Ходьба с неправильной осанкой может выглядеть как слишком большой наклон вперед. Смещение может добавить дополнительный стресс и давление на колени, вызывая боль и напряжение в суставах со временем.
Встаньте высоко с расслабленными плечами и позвольте рукам естественно размахивать во время ходьбы. Держите грудь приподнятой, а плечи ровными.
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