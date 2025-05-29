6 звичок Кортні Кокс, які допомагають їй виглядати молодо в 60 років

Холодні ванни

Зірка зазначає, що спочатку думала, що не зможе витримати холодні ванни, але з часом полюбила їх, оскільки після процедури почувається чудово протягом кількох годин.

Вона також практикує інші оздоровчі методи, такі як інфрачервона сауна, червоне світлотерапевтичне освітлення та регулярні фізичні вправи. Холодні ванни допомагають їй зменшити запалення, покращити кровообіг і знизити рівень стресу

"Я думала, що зненавиджу це, але мені це так подобається. Я почуваюся чудово ще кілька годин після цього", - сказала вона.

Вона любить інфрачервону сауну

Інфрачервоні сауни відрізняються від традиційних тим, що нагрівають тіло за допомогою інфрачервоного світла, а не гарячого повітря.

Кортні розповідала, що включає інфрачервону сауну у свій щоденний догляд за собою, а також слідкує за харчуванням і регулярно займається спортом. Вона часто говорить про баланс між красою ззовні та здоров’ям зсередини.

У 2017 році Дженніфер Еністон розповідала, що стала прихильницею інфрачервоної сауни після відвідування сауни Кортні.

"Я роблю це кілька разів на тиждень одразу після тренувань у спортзалі. Я помітила реальні зміни в моїй енергії, сні та стані шкіри", - додала Кокс.

Кортні Кокс (фото: instagram.com/courteneycoxofficial)

Займається реформаторським пілатесом

Акторка неодноразово згадувала в інтерв’ю, що підтримує свою фізичну форму завдяки регулярним тренуванням, зокрема реформер-пілатесу. Це один із її улюблених видів фізичної активності.

Реформерський пілатес - це форма пілатесу, яка виконується на спеціальному тренажері під назвою "реформер". Цей метод допомагає покращити:

поставу

гнучкість

силу м’язів кора

баланс і контроль рухів

Кортні Кокс також поєднує пілатес із іншими активностями, як-от йога і силові тренування, щоб підтримувати загальну фізичну та ментальну форму.

Лазери є важливою частиною її догляду за шкірою

Вона неодноразово відкрито говорила про використання сучасних косметологічних процедур, зокрема лазерних технологій, для догляду за шкірою. Вона прагне зберегти молодий вигляд без надмірного втручання пластичної хірургії.

Кокс використовує лазерні процедури для покращення текстури шкіри, зменшення пігментації та стимуляції вироблення колагену. Це допомагає шкірі виглядати свіжішою та більш підтягнутою.

"Я велика прихильниця лазерів, адже вони - хвиля майбутнього", - пояснила зірка.

Кортні Кокс (фото: instagram.com/courteneycoxofficial)

Її ранковий розпорядок багатий на поживні речовини

Крім того, вона щоранку приймає вітаміни та раніше близько двох років пила сік селери вранці.

Однак, зараз вона робить смузі з огірка, ананасу, імбиру та лимона. Також вона п'є каву без кофеїну з вівсяним молоком та медом.

Любить готувати

Вона неодноразово ділилася рецептами та кулінарними відео у своїх соцмережах. Готує як прості домашні страви, так і більш вишукані рецепти. Її підхід до готування часто включає здорові інгредієнти та сімейну атмосферу.

Зокрема, любить готувати велику порцію пасти з часником та оливковою олією після довгого дня, а також фарш з індички з чилі, який подається з великою кількістю сиру та кукурудзяним хлібом.

Кортні Кокс (фото: instagram.com/courteneycoxofficial)