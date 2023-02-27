6 звичок, які зміцнюють стосунки. Доведено наукою

Цікавитися справами партнера

Дізнаватися, що відбувається в повсякденному житті партнера, про що він думає, корисно для стосунків. Починати можна з простого "Як пройшов твій день?". Але ще глибший зв'язок формують періодичні розмови про думки, почуття, страхи тощо.

Під час сварки пояснювати, а не звинувачувати

Психологи зазвичай радять під час сварок використовувати не "ти-послання", а "я-послання". Тобто говорити не про те, що людина зробила не так, а про те, як це змусило вас почуватися.

Наприклад, якщо партнер частенько запізнюється, краще не накидатися на нього з фразою "Ти вічно затримуєшся, тому що тобі на мене наплювати". Продуктивніше пояснити: "Коли ти затримуєшся, я засмучуюсь, мені здається, що наші домовленості недостатньо важливі для тебе".

Бути вдячними одне одному

І проявляти цю вдячність. У буденності легко забути, за що ви колись полюбили людину і як багато вона робить для вас. Тому корисно для стосунків щодня нагадувати про це собі та говорити "спасибі" партнеру.

Робити одне одному приємні речі

У стосунках багато що вирішують маленькі взаємодії, які радують і дають змогу партнерам постійно відчувати, що між ними існує зв'язок. Це можуть бути повідомлення з компліментами протягом дня, невеликі подарунки, ритуали у вигляді поцілунку на прощання - все те, що багато хто вважає сентиментальними надмірностями.

Разом досліджувати нове

Отримання нового досвіду допомагає освіжити стосунки. Це може бути особливо важливо для партнерів, які перебувають разом давно і відчувають, як їх починає поглинати рутина. Причому як новий досвід підходить буквально що завгодно, що подобається обом, - від прогулянок незвичним районом міста до походу на заняття незвичайним видом спорту. Головне - робити це разом.

Триматися за руки

Робіть це, коли виходите разом на прогулянки чи у справах. І не тільки, щоб показати людям, що ви - пара. Доведено, що тримання за руку знижує рівень стресу і буквально дає змогу поділяти почуття, бути разом у горі та в радості.