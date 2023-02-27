6 привычек, укрепляющих отношения. Доказано наукой

Интересоваться делами партнера

Узнавать, что происходит в повседневной жизни партнера, о чем он думает, полезно для общения. Начинать можно с простого "Как прошел твой день?". Но еще более глубокую связь формируют периодические разговоры о мыслях, чувствах, страхах и т. д.

Во время ссоры объяснять, а не винить

Психологи обычно советуют во время ссор использовать не "ты-послание", а "я-послание". То есть говорить не о том, что человек сделал не так, а о том, как это заставило вас чувствовать себя.

Например, если партнер частенько опаздывает, лучше не набрасываться на него с фразой "Ты вечно задерживаешься, потому что тебе на меня наплевать". Более продуктивно объяснить: "Когда ты задерживаешься, я огорчаюсь, мне кажется, что наши договоренности недостаточно важны для тебя".

Быть благодарными друг другу

И проявлять эту благодарность. В обыденности легко забыть, за что вы когда-то полюбили человека и как много он делает для вас. Поэтому полезно для отношений ежедневно напоминать об этом и говорить "спасибо" партнеру.

Делать друг другу приятные вещи

В отношениях многое решают маленькие взаимодействия, которые радуют и позволяют партнерам постоянно чувствовать, что между ними существует связь. Это могут быть сообщения с комплиментами в течение дня, небольшие подарки, ритуалы в виде поцелуя на прощание – все то, что многие считают сентиментальными излишествами.

Вместе исследовать новое

Обретение нового опыта помогает освежить отношения. Это может быть особенно важно для партнеров, которые находятся вместе давно и чувствуют, как их начинает поглощать рутина. Причем как новый опыт подходит буквально что угодно, что нравится обоим, – от прогулок по необычному району города до похода на занятия необычным видом спорта. Главное – делать это вместе.

Держаться за руки

Делайте это, выходя вместе на прогулки или по делам. И не только, чтобы показать людям, что вы – пара. Доказано, что держание за руку снижает уровень стресса и буквально позволяет разделять чувства, быть вместе в горе и радости.